Els operaris que actuen a Mas Abelló van rebre «amenaces i coaccions»

L’Ajuntament de Reus justifica pel «perill d’incendi» el suport de la Urbana contra les connexions fraudulentes

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:50

Per «evitar un mal major»

Els treballadors d’Endesa que, en almenys dues intervencions al llarg dels darrers dies, han deixat sense subministrament connexions il·legals a la xarxa elèctrica realitzades des d’habitatges a Mas Abelló, van ser «objecte d’amenaces, coaccions i altres actuacions d’aquest tipus» quan hi van acudir, en un primer terme, sense suport dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Així ho detallava el regidor de Seguretat, Joaquim Enrech, en el transcurs de l’últim ple i a preguntes de la CUP sobre els dispositius que s’han desplegat aquest mes a la zona després que la companyia «fos conscient que a aquests carrers hi havia connexions irregulars i, per tant, fraudulentes que donaven lloc a consums absolutament fora del que és habitual i que generaven una situació de perill de cara al veïnat, perquè s’hi podia donar algun curtcircuit que acabés en incendi a les cases».En relació a les mateixes intervencions, Enrech precisava que els operaris «van acudir en diferents ocasions» a Mas Abelló «per mirar de solucionar el problema» i que «com que no ho van poder fer, van demanar cobertura a Mossos i Guàrdia Urbana perquè se’ls hi donés defensa quan anessin a resoldre la situació». Acompanyats d’agents d’ambdós cossos policials, els treballadors de l’empresa subministradora van tallar 47 connexions fraudulentes a la xarxa de llum el passat 4 de juny i hi van tornar per desenganxar-ne una dotzena més que havien estat recuperades la setmana passada. Cap dels dos dies «no es va inspeccionar cap habitatge, sinó el traçat de la línia elèctrica, sobre el qual es va actuar», afegia Enrech, que aclaria que «sempre ha estat la línia ubicada a l’exterior» tot i que es revisés el subministrament d’unes 104 llars.Sobre la finalitat dels talls, els quals ha criticat durament la CUP des que comencessin a fer-se públics, el regidor de Seguretat insistia en que «estava en risc la integritat física de les persones perquè aquests empalmes poden donar lloc a incendis» tot i que «si hem generat molèsties a algun veí, demanem disculpes, però es tractava d’evitar un mal major». Enrech concretava que «l’Ajuntament no ha presentat cap denúncia» i que «si ho fes l’empresa», que és a qui li correspon, «se li donaria curs».