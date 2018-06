El Casal Despertaferro pinta un mural d'Anna Gabriel i tot seguit li demana disculpes

El mural es va pintar el passat dissabte al carrer Doctor Robert

El Casal Despertaferro de Reus va provocar rebombori a les xarxes socials per un mural que van pintar, el passat dissabte 16 de juny al carrer del Doctor Robert, en honor a Anna Gabriel, ja que feia quatre mesos que està a l’exili.Aquesta convocatòria per pintar els murals era d’àmbit nacional per la plataforma Free Anna Gabriel. El Casal va penjar una foto del mural pintat a Twitter on va rebre una quarantena de respostes, ja que la imatge de la cara d’Anna Gabriel no s’assemblava gaire a la realitat. Des de la xarxa social del Casal ja van demanar perdó a Anna Gabriel i afirmaven que «Tenim més bona intenció que talent».Moltes de les respostes eren amb un to d’humor. Manifestaven que la imatge d’Anna Gabriel tenia una retirada a la del Che Guevara, Carmen Martinez Bordiu o Margarita Robles. També ho relacionen amb el cas de la restauració de l’església de Borja de l’Ecce Homo.