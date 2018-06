Set dotacions de Bombers han acudit al carrer Rovira i Virgili de Reus per extingir el foc

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:35

Un incendi ha cremat una cinta transportadora i una gran pila de fustes en un pati d'una empresa del polígon Agroreus. El foc s'ha originat en una nau del carrer Rovira i Virgili número 24, molt a prop de la planta de residus. En aquest, ha cremat íntegrament la maquinària de la cinta transportadora que connecta l'interior amb l'exterior de l'edifici. Es desconeix amb quin tipus de productes treballa l'empresa. No hi ha hagut cap ferit.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 17.46 hores i han acudit amb set dotacions per extingir el foc. A hores d'ara, sis unitats segueixen a la zona desmuntant la pila de fustes, a poc a poc, per evitar que revifi el foc o que aquesta pugui caure. Diverses unitats es quedaran durant tota la nit a la nau per prevenir que es torni a revivar l'incendi.