Reus renovarà el parc de contenidors de la brossa amb el nou contracte

La redacció del plec per la futura licitació contempla models «més moderns i compactes» i no expandirà la recollida neumàtica

Actualitzada 17/06/2018 a les 21:41

Un «major control» dels serveis

El contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals que entri en vigor a partir de l’1 de gener del proper 2019 comportarà reemplaçar els actuals contenidors de la brossa per models «més moderns i més compactes», en reservarà els soterrats únicament per a les places i zones històriques perquè «alenteixen, no són massa segurs i la capacitat és menor», i aprofundirà en el retrocés de la recollida neumàtica, que «no s’instal·larà per ser un sistema desfasat, molt car i gens útil». També reforçarà algunes fraccions de la selectiva, especialment l’orgànica, a certs punts i vol plantar cara a l’incivisme per tal «que la ciutat estigui neta i es mantingui segura i ordenada», concretava l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, en una entrevista al Diari Més fa pocs dies.La redacció del plec que regirà el futur procésde licitació va ser adjudicada a l’abril a l’empresa barcelonina Business Strengths Engineering SL, amb una inversió de 99.700 euros IVA inclòs. I es troba ara «en marxa», perquè «volem que que el que es faci sigui un contracte a través del qual puguem controlar encara més el servei». La capital del Baix Camp té actualment, segons dades del geoportal municipal, al voltant de 520 illes de contenidors de superfície. El vincle amb l’actual empresa de la neteja i la recollida de residus, Fomento de Construccions y Contratas (FCC) expirarà a finals del 2018. El contracte, després del debat obert per la CUP sobre la conveniència de la municipalització i de l’elaboració d’un informe que va concloure la possibilitat d’un estalvi en aquest àmbit, tornarà a sortir a licitació enguany. Pellicer ha justificat la decisió, en diverses ocasions, per «mantenir la pau social».L’alcalde parla d’aplicar major control al servei i detalla que «necessitem que la ciutat estigui molt neta». «Els treballadors que recullen la brossa i escombren són grans professionals», valora, «però, si cal més gent a una zona, l’hem de posar». Sobre el detall dels contenidors, Pellicer precisa que els que ara es fan servir «estan vells». Dues empreses mantenen al municipi les illes de contenidors que hi van instal·lar a finals del 2016 per posar-les a prova, a ulls de l’Ajuntament, de cara al futur nou contracte. El primer dels tests l’integren cinc contenidors col·locats al carrer Sant Joan, un per a cada fracció de recollida selectiva i amb propietats que eviten la combustió ràpida, cedits sense cost per part de Formato Verde des de fa un any i mig. L’altre, iniciat tres mesos més tard, disposa d’un grup de cinc contenidors més cedits per Ros Roca, a l’avinguda Sant Jordi i per dos anys.El que no s’expandirà és la recollida neumàtica, implantada a la zona oest i una part del centre de la ciutat. El ple de l’octubre del 2017 va aprovar una revisió de preus amb efectes de l’1 d’agost del mateix any que marcava que el preu fix passés de 127.524 euros a 129.150 i el preu per actualització i revisió d’equips, de 54.513 a 55.907 euros. En aquest sentit, la CUP va tornar a posar llavors damunt la taula, també, les molèsties que el sistema genera on es troba actiu i que estan relacionades, en la majoria de casos, amb el sobreeiximent de les boques. Pellicer explica, sobre la recollida neumàtica, que és una opció que «hauria d’evolucionar molt per ser útil i, llavors, encara seria més cara», i que «obliga a obrir carrers per instal·lar-se, té les boques petites, les bosses rebenten i no succiona a cada moment, però genera un impacte enorme al rebut». Per això, «es deixarà com està i, si en un moment donat les reparacions no funcionessin, la tancaríem».