Les piscines obriran del 25 de juny al 2 de setembre i mantenen preus

Reus Esport i Lleure conservarà els descomptes de tipus social per entrar a les instal·lacions, que la temporada 2017 van rebre 25.000 banyistes

Actualitzada 17/06/2018 a les 21:35

Activitat d’’aiguagim’

Les piscines municipals de Reus iniciaran l’activitat el proper dilluns dia 25 de juny i l’allargaran fins el diumenge 2 de setembre. Reus Esport i Lleure manté els preus de les entrades que ja havia congelat en anys anteriors i també les diferents modalitats d’accés, així com els descomptes de tipus social que s’apliquen per a les famílies nombroses, monoparentals, amb Targeta Jove, Targeta Daurada, a discapacitats, aturats de llarga durada i grups, els quals oscil·len entre un 10% i un 50% sobre l’import inicial. L’horari d’obertura de les instal·lacions serà, una vegada més, de les onze del matí a les vuit del vespre, de dilluns a diumenge. Arribar-hi fent ús del transport urbà resulta possible amb la Línia 20, que té freqüència cada 10 minuts cap al Parc dels Capellans.Al 2017, les piscines van superar de nou, i per segon any consecutiu, el nombre d’usuaris convencionals en més de 25.000, la qual cosa situa aquestes dues darreres temporades com les de més ocupació de les instal·lacions en les últimes 5. Les activitats desenvolupades durant el període de pre-obertura van representar l’any passat 1.200 visitants addicionals, i enguany també s’estan duent a terme en forma, entre altres, de les trobades d’alumnes de primària de Reus i el Baix Camp.En els darrers anys, l’espai del Parc dels Capellans ha viscut algunes intervencions de reforma. Així, al 2015, la temporada va arrencar amb diverses millores funcionals d’aquest àmbit aquàtic, que afectaven bàsicament a aspectes ornamentals, amb actuacions en la rocalla artificial per garantir-ne la consistència estructural i impermeabilització, així com actuacions en la sala de bombes i tractament de l’aigua, per adequació a aspectes normatius. El proper 25 de juny farà 21 anys que les instal·lacions es van obrir per primera vegada, amb una clara vocació pública i la voluntat de convertir-les en un entorn cuidat, orientat a les famílies, perquè aquestes puguin gaudir del bany durant els dies d’estiu. Les piscines disposen de vestidors, infermeria, una zona per a la pràctica esportiva, rierol, cafeteria, piscina de clapoteig i dues piscines amb fondàries màximes d’1,35 i 1,65 metres.Cada dimarts, dijous i divendres, entre el 3 de juliol i el 31 d’agost, les piscines oferiran aiguagim. El preu per dos dies, durant tota la temporada, és de 69 euros, i de 103 euros per tres dies. Però també hi ha l’opció d’inscripció –es poden fer a les piscines o al Pavelló Olímpic– per quinzenes a partir de 17,30 euros.