Els regidors de Cs no assistiran als actes institucionals de Sant Pere

Critiquen el pregoner Xavier Graset per qualificar de «gran reserva de l’independentisme» un exmilitant de Terra Lliure a qui va entrevistar al 2015 i demanen la retirada de la pancarta i el llaç groc de l’Ajuntament perquè «polititzen» la Festa

Actualitzada 18/06/2018 a les 13:24

El PP s’ho està pensant

Cap dels quatre regidors del grup municipal de Ciutadans (Cs) a Reus no assistirà als actes institucionals programats en el marc de la Festa Major de Sant Pere 2018. No ho faran, tal com ha anunciat en roda de premsa el portaveu de la formació, Juan Carlos Sánchez, per dos motius: la pancarta de Llibertat presos polítics i el llaç groc que pengen a la façana del palau municipal i que «polititzen la plaça del Mercadal, on tindran lloc les celebracions principals que han de ser de tothom i no només d’una part dels veïns per excloure’n la resta»; i l’elecció de periodista Xavier Graset com a pregoner, perquè va entrevistar l’any 2015, al Més 324, «l’exmilitant de la banda terrorista Terra Lliure i condemnat per assassinat, pertinença a banda armada i tinença il·lícita d’armes, Carles Sastre, a qui va qualificar de pres polític i gran reserva de l’independentisme».Cs va registrar a principis d’any, tal com va avançar el Diari Més, una instància a l’Ajuntament de Reus reclamant a alcaldia que instés a la retirada de diverses pancartes similars instal·lades a punts cèntrics de la ciutat. En l’argumentari de la petició, la formació feia referència a un dels articles de l’Ordenança de Civisme de Reus que estableix la prohibició d’«estendre roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l’estètica urbana que, per la seva situació i orientació, siguin visibles des de la via pública, a les obertures de les cases i en baranes de terrats i balcons». En aquest sentit, i també sobre la que està col·locada al palau consistorial, Sánchez explicava avui que «estem realitzant tots els tràmits possibles i continuarem avançant» i concretava que «arribarem on hàgim d’arribar, fins als jutjats, que sovint és l’últim recurs que tenim, lamentablement, amb aquest govern».En relació a l’elecció de Graset, el portaveu de Cs, Juan Carlos Sánchez, precisava que «una persona que presenta terroristes com grans reserves de l’independentisme i que no amaga la parcialitat i la tendència a favor del moviment secessionista no pot ser pregoner de les festes perquè les festes ja no seran de tots». «Mentre el consistori continuï sense mostrar la realitat ideològica, mentre s’oblidi i s’ofengui els reusencs que no creiem que a Espanya hi hagi presos polítics, mentre aquest govern municipal no es digni a netejar Reus de cartells i símbols que embruten la seva imatge a les portes de la Festa Major», Pepa Labrador, Guillem Figueras, Damián Morales ni el mateix Sánchez « no participarem a actes institucionals de la Festa», concloïa el portaveu.La formació també durà al proper ple la moció sobre el conveni amb la DGT que va retirar en la darrera sessió arran «que el govern ens informés que el conveni ja existia». Un cop «comprovat que no és així», Cs demanarà «explicacions» al regidor competent d’aquest àmbit, Joaquim Enrech, sobre «per què ens van dir que els tràmits que demanaven ja es podien fer des de Reus quan no es poden fer» i «com és que ni el mateix govern sap quins convenis ha signat».El grup del PP, que també havia demanat la retirada de la pancarta en un comunicat la setmana passada i va anunciar «reservar-se accions», decidirà «a última hora» si els dos regidors amb què compta a l’Ajuntament de Reus, Sebastià Domènech i Dolors Compte, assisteixen o no als actes institucionals de Sant Pere aquest 2018. En la nota, la formació reivindicava que «la Festa Major de Sant Pere és de tots i tots hi hem de participar» i, per aquest motiu, «defensem una festa inclusiva exaltant els valors tradicionals de la Festa Gran de Reus» malgrat que «l’alcalde vol excloure la majoria dels veïns de la ciutat una vegada més». El PP demanava llavors a Pellicer que «governi per tots i despolititzi la nostra Festa Major».