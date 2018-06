El partit Ara vol desplegar-se a Catalunya en les municipals del 2019

La formació nascuda a Reus està present a divuit municipis catalans

El partit Ara, nascut a Reus, vol desplegar-se per tota Catalunya a les eleccions municipals del 2019 sota el nom d'Ara Catalunya.Segons informa el partit, la formació es defineix com a municipalista, catalanista, plural, de centre i liberal i ja està preparada per fer el salt definitiu a la política catalana.La formació, presidida per l'advocat Josep Maria Pujol, ha nomenat secretari general i portaveu el periodista Daniel Rubio.Ara va néixer en el marc de les eleccions municipals del 2011 i va aconseguir dos regidors a Reus i un a Riudecanyes.La formació "no depèn de cap ideologia regida pel centralisme de Barcelona ni de Madrid", afirma Rubio, i també refusa les estructures organitzatives jeràrquiques pròpies dels partits tradicionals.Ara Catalunya busca cobrir el forat del "centre catalanista moderat que actualment està orfe de partit" .Els estatuts del partit, aprovats el 7 de febrer del 2011, permeten que cada consell local es presenti amb el nom d'Ara acompanyat del nom del municipi i que aquests sumin de cara als consells comarcals i diputacions.Ara és present a setze municipis de Tarragona, dos a Lleida i també té representació al Consell Comarcal del Baix Camp.