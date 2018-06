Els escollits són l'Orfeó Reusenc, l'AE La Mulassa i els Avis i Àvies per la Llibertat

El Ball de Diables de Reus ha anunciar els avisos d'honor de la Carretillada de Sant Pere 2018, que realitzaran el 29 de juny. Els socis els han escollit a través d'una votació. Per aquest motiu, els avisos d'aquest any recauen en: l'Orfeó Reusenc pels seus 100 anys d'història treballant per la cultura a la ciutat; en l'Agrupament Escolta La Mulassa pels seu quaranta aniversari treballant en l'educació dels més joves; i en l'entitat Avis i Àvies per la Llibertat per la seva fermesa en la lluita per defensar els drets civils i democràtics.Els avisos d’honor són un reconeixement que fa el Ball de Diables de Reus a entitats o persones de la ciutat arran d’una celebració, èxit o una acció d’importància.