Ara Malikian, Paquito D'Rivera i Naturally 7, caps de cartell de l'edició de plata de la Mostra de Jazz de Tortosa

La Mostra celebra 25 edicions tornant a convidar tres dels grans noms que han passat pel festival jazzístic de referència a la demarcació

Actualitzada 18/06/2018 a les 14:23

La Mostra de Jazz de Tortosa celebra aquest mes de juliol 25 edicions i ho farà tornant a convidar tres dels grans caps de cartell que han passat pel festival en edicions anteriors. Ara Malikian torna un any després de la primera actuació a la capital ebrenca, amb la segona part de la seva gira mundial del Violí, El Corral de les Comèdies. També Paquito D'Rivera i el Pepe Rivera Trio, tornaran a dur a Tortosa el millor latin jazz mundial i hi arrencaran la gira commemorativa pels 70 anys recent complerts del músic. Una dècada després, convertits en el millor grup nord-americà a capella i després d'haver compartit escenari amb estrelles internacionals com Michael Bublé, Coldplay o Phil Collins, entre d'altres, també tornen a Tortosa els Naturally 7. 24 dels 45 grups que s'han presentat a la Mostra de Jazz Jove dels Països Catalans faran actuacions per diferents espais de la ciutat. Hi haurà una nova edició de les Jornades de Cuina Cajún i una exposició virtual amb tots els cartells dels 25 anys de la Mostra de Jazz de Tortosa.