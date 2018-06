La Coordinadora d'entitats torna a demanar que el president de la FAVR dimiteixi

L’entitat exigeix, un cop més, la sortida de Valentín Rodríguez, ara pel tractament dels terrenys de la Sedera

La Coordinadora d’Entitats en Defensa del Territori torna a demanar la dimissió del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Valentín Rodríguez, per «la seva manera de gestionar la FAVR, la seva poca transparència i l’egoisme». En un nou comunicat enviat a la premsa, signat pel secretari de la Coordinadora, Rubén Clement, i que evidencia un cop més la distància que separa ambdues entitats, aquesta demana la sortida de Rodríguez per la diferència de criteris respecte al solar resultant de l’enderroc de la Sedera i els usos a què s’ha de destinar.El document repassa, així mateix, els passos que s’han viscut des que la passarel·la tèxtil, en mans de Solvia, anés a terra, i planteja que, davant l’interès de Mercadona per instal·lar-s’hi, «fins que no es presenti el projecte, que haurà de ser estudiat i presentat conjuntament per Mercadona i l’Ajuntament, els veïns no prendran cap decisió» sobre el seu punt de vista favorable o no a la instal·lació de la cadena.En els darrers mesos, la Coordinadora d’Entitats en Defensa del Territori, presidida per Josep Machado, ha qüestionat reiteradament la figura de Rodríguez, amb la manera de treballar del qual s’ha mostrar molt crítica en diferents aspectes.