Nova campanya contra la violència sexista per la Festa Major de Sant Pere

El protocol inclou accions de sensibilització i informació en els principals esdeveniments festius d’oci de Reus

Actualitzada 15/06/2018 a les 18:46

Barraques de Reus

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència de Reus, a través dels seus departaments de Joventut i de Polítiques per la Igualtat, conjuntament amb altres entitats i col·lectius de la ciutat, posa en marxa per tercer any consecutiu la campanya informativa i de prevenció de les agressions sexuals de cara a la Festa Major de Sant Pere. La campanya s’emmarca en el Protocol contra les agressions sexistes a les festes populars, aprovat recentment per l’Ajuntament de Reus i en el qual es va començar a treballar l’any 2016.El protocol inclou accions de sensibilització i informació en els principals esdeveniments festius d’oci de l’any de la ciutat. El protocol inclou accions paral·leles, com ara la formació per a persones de l’organització de festes, regidores i regidors d’espai, seguretat, entitats i col.lectius, així com tallers de prevenció de la violència sexista en oci nocturn als centres de secundària.Durant aquest any s’han realitzat un total de 4 tallers de prevenció del sexisme en oci nocturn a 1r de BAT realitzats a dos instituts de Reus. També s’ha fet una xerrada de sensibilització i informació als integrants de la Federació Reusenca d’Activitats de Carnaval (FRAC), a la qual van assistir mig centenar de persones. Els tècnics i tècniques de l’Institut Municipal Reus Cultura que participen en l’organització de la Festa Major també han participat a una sessió formativa en aquest àmbit.A partir del mes de setembre és previst que es realitzin diferents sessions de formació intensiva adreçades a entitats i col·lectius de la ciutat. Al mateix temps, durant l’estiu es desenvoluparà la campanya de prevenció de la violència masclista als pubs i locals d’oci nocturn, com a complement de la campanya Nits Q.La campanya inclou una sessió de treball amb la Coordinadora de Barraques, que s’ha realitzat aquest mes de juny i que ha inclòs una xerrada adreçada als equips de seguretat i protecció civil que estaran treballant a la pròxima edició de les Barraques. Al mateix temps, la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència es coordina amb la Guàrdia Urbana perquè els membres d’aquest cos tinguin coneixement de les recomanacions del protocol.El programa d’activitats de la Festa Major de Sant Pere també inclou una pàgina informativa sobre el protocol i s’ha editat cartelleria que es distribueix a les diferents barraques i als lavabos dels llocs on es desenvolupen els esdeveniments festius. A les barres on s’atén el públic també hi haurà presència d’adhesius de la campanya per conscienciar el públic sobre la necessitat de mantenir comportaments respectuosos.En aquest sentit, s’ha editat una mini guia informativa on es resumeixen les indicacions del protocol i es dona informació i recursos per evitar o denunciar conductes irrespectuoses.Entre els diferents concerts de Barraques s’emetran falques informatives i de sensibilització remarcant que en aquest espai no es toleren les agressions masclistes. A més, a l’escenari de Barraques es farà lectura d’un manifest conjunt entre la Coordinadora de Barraques i l’Ajuntament de Reus en contra de les actituds sexistes.Els dies que funcionin les Barraques (del 20 al 23 de juny) estarà actiu un Punt Violeta específic d’informació i sensibilització amb professionals que estarà instal·lat de manera estable a l’espai de Barraques i que serà itinerant el dia de les revetlles de Sant Pere.