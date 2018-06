L'assemblea del PDeCAT avala Carles Pellicer com a alcaldable a Reus

El partit plantejarà concórrer a les municipals del 2019 sota la marca de JuntsxCat

Convivència i progrés

Els resultats de les primàries celebrades ahir a la nova seu de la plaça Catalunya confirmen Carles Pellicer com a cap de llista del PDeCAT les municipals del 2019. L’actual batlle, l’únic candidat al tràmit, va rebre el suport de 93% dels assistents a l’assemblea, un 5,5% s’hi van posicionar en contra i l’1,5% va emetre el vot en blanc.Pellicer es converteix així en el tercer alcaldable oficialitzat a la ciutat, després de Noemí Llauradó (ERC) i Andreu Martín (PSC). I aspira al seu tercer mandat consecutiu a Reus, una nova etapa que voldria invertir en «desenvolupar els projectes que tenim en cartera» completats gairebé vuit anys on «hem dedicat els esforços a afrontar una problemàtica econòmica important i gestionar la complexitat política».La coordinadora general del partit, Marta Pascal, avançava ahir que el PDeCAT proposarà, en una convenció municipal prevista avui a Castelldefels, «que puguem concórrer a les eleccions sota la marca comuna de JuntsxCat als 948 municipis» tot «deixant algun element de flexibilitat». Pascal destacava, sobre qui acompanyarà Pellicer en la cursa, que «ens inspirem en el millor model convergent que era aquell que, a les municipals, anava a buscar independents, no demanava una afiliació partidista i feia llistes molt obertes. Això ens va donar molt bons resultats el 21 de desembre i volem transportar-ho a les municipals». «Tenim perspectiva d’obertura i eixamplament per ser la força que ocupi aquest centre independentista», concloïa la coordinadora del PDeCAT, que valorava que, per al 2019, «hem de fer una bona combinació entre gestió municipal, lluir com ens imaginem la ciutat, però ser una força política amb implantació al país i projecte de país».Pellicer posava especial èmfasi ahir, al desenllaç de l’assemblea, en dos conceptes que «repetiré al llarg de la campanya: convivència i progrés». I destacava la capacitat, en aquests dos mandats consumats, per «dialogar i pactar amb tothom» i, en el moment actual, «governar amb ERC i Ara Reus. El candidat del PDeCAT a les eleccions del 2019 anunciava la voluntat de «situar la ciutat de Reus al lloc on li correspon, una de les cinc primeres a nivell d’importància» si manté el càrrec. Sobre concórrer als comicis amb la marca JuntsxCat, explicava que «rebem la proposta en positiu i veurem com enfoquem les possibilitats que se’ns obren».