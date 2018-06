El mercat a l'antiga torna a la plaça del Mercadal

Aquesta representació teatral entra dins dels actes previs de la Festa Major

La plaça del Mercadal de Reus tornarà a recuperar el mercat antic, acte que li dóna nom a la plaça. De la mà del Bravium Teatre, i els paradistes de l'Associació de Paradistes del Mercat Central de Reus juntament amb l'Associació d'Amics del Cavall del Baix Camp i amb la col·laboració de la DOP Siurana, els actors i actrius representaran com era el mercat en aquesta plaça fa més d'un segle. El mercat, com a acte previ a la Festa Major de Sant Pere, comptarà amb diferents actes durant divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de juny i començarà a les 18 h de la tarda.La plaça s'omplirà de cistells de vímet, de productes que es venen grams, dotzenes i unces. Els reusencs i reusenques podran comprar tal com ho feien els seus avis, o molts avis tal com ho feien quan eren petits. Els actors faran de barbers, esmoladors, venedors de llaminadures, enterramorts, entre altres i amenitzaran la tarda amb històries i els paradistes del Mercat Central de Reus faran de venedors.