El celler de Bràfim també va aconseguir ser seleccionat dins el tast del Club del Bàrman per a l'elaboració de còctels

Actualitzada 14/06/2018 a les 14:50

Vinari d’Or: Vermut Blanc Iris, De Muller

Vinari de Plata: Vermouth Padró & Co Blanco Reserva, Padró i Família

Vinari de Bronze: Masana Bianco, Bodegas Pedro Masana

Vinari d’Or: Miró Roig, Vermuts Miró

Vinari de Plata: Vermouth Padró & Co Rojo Clásico

Vinari de Bronze: Casa Mariol Vermut Negre

Vinari d’Or: Vermouth Padró & Co Reserva Especial, Padró i Família

Vinari de Plata: Perucchi Gran Reserva Dorado

Vinari de Bronze: De Muller Vermut Reserva

Vinari d’Or: Montseta Rosat

Vinari de Plata: Miró Rojo Fusion

Vinari de Bronze: Vermut de Falset, de la Cooperativa de Falset Marçà

El vermut Padró & Co Reserva Especial de Padró i Família ha estat escollit com el millor vermut dels Premis Vinari 2018, que aquest dijous al matí s'han lliurat al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata de Reus.El jurat dels premis ha escollit el guanyador després de tastar a cegues i posar nota a les cinquanta referències que enguany competien a la quarta edició del concurs.El certamen ha premiat onze referències més, repartides entre les categories de Vermuts Blancs, Negres, Reserva i Altres Estils. Amb un reconeixement d’or, plata i bronze per categoria.D’altra banda, membres del Club del Bàrman de Catalunya van tastar els vermuts a cegues amb l’objectiu de triar la millor referència per a elaborar còctels. El Myrrha by Padro & Co Rojo, de Padró i Família ha estat l'escollit i inspirat en l’elaboració d’un còctel han batejat amb el nom de “Brameta”, en homenatge al municipi d’on és el celler guanyador, Bràfim.L’acte de lliurament de Premis, presentat per l’actriu i comunicadora Txe Arana, ha comptat amb la participació dels diversos cellers elaboradors, així com també d’autoritats, representants i entitats que donen suport al desenvolupament del concurs.