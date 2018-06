Encasta el cotxe contra un arbre a Reus i rep una denúncia penal pel nivell d'alcoholèmia que patia

La conductora va marcar un nivell d'1,03 mg/l d'alcohol en aire espira, molt per sobre dels límits admesos

La Guàrdia Urbana de Reus va instruir, la matinada d'aquest dimecres, diligències judicials contra la conductora d'un turisme Citroen C3, una veïna de Reus de 37 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.La conductora va tenir un accident de trànsit al carrer Jaume I, al voltant de les 00.45 h, en xocar el vehicle contra un arbre. La dona va donar un resultat positiu d'1,03 mg/l d'alcohol en aire espirat en la prova d'alcoholèmia.Conduir sota l'efecte de l'alcohol quan se superi els 0,60 mil·ligrams per litre d'aire expirat, 0,40 en cas d'accident, es considera un delicte contra la seguretat viària. Pot comportar penes de presó d'entre tres i sis mesos i la retirada del carnet de conduir d'entre un i quatre anys.