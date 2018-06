El tanatori de Reus projecta una zona d'estada al passadís que va a les sales de vetlla

El nou àmbit generarà 300 metres quadrats per als usuaris i la fusta serà el material principal

La plaça Pau Picasso

El passadís d’accés a les sales de vetlla i a la sala de cerimònies del tanatori municipal guanyarà metres per convertir-se en «un lloc més ampli i un espai d’estada que els usuaris puguin emprar amb més comoditat». Serveis Funeraris Reus i Baix Camp invertirà en la reformulació, que està pendent de sortir a licitació pública, prop de 350.000 euros. El projecte, tal com explicava ahir l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, resulta «necessari i demanat», i vol donar resposta a «l’acumulació de gent» que es genera en determinades situacions a aquesta zona.El material principal a l’obra serà la fusta i els treballs, amb un termini d’execució de sis mesos, es compatibilitzaran amb l’activitat ordinària del tanatori. Per això, «mirarem d’aïllar la intervenció al màxim, especialment pel que fa al soroll, per evitar incomoditats», apuntava la gerent de l’empresa municipal, Carme Masquef.El passadís, d’una llargada de 45 metres, té una amplada variable d’entre 2,5 i 3,7 metres, i va generant en els eixamplaments petites zones d’estar a disposició dels usuaris. Quan les sales de vetlla estan totes ocupades i els usuaris surten, s’hi genera certa acumulació, i és això el que ara es busca millorar. Així, el mateix passadís es recularà uns 4 metres de la façana, en una llargada de 27 metres. I s’aconseguirà crear d’aquesta manera un espai de recolliment amb l’obertura de dos patis ubicats als extrems de l’ampliació i un de tercer al centre. Els patis, no tenen vistes a l’exterior, «però facilitaran llum i ventilació», precisava dimecres Pellicer, que mostrava una recreació del resultat dels treballs.La fusta també contribuirà a aquesta sensació de recolliment, alhora que rebaixarà la reverberació que es pot produir actualment en moments puntuals. La superfície nova construïda serà de 307,7 metres quadrats, repartits entre el nou espai de la primera planta, i un altre de tancat a la planta baixa que, de moment, s’utilitzarà per a usos interns del tanatori municipal. El termini de sis mesos per completar l’obra respon a la complexitat i a la naturalesa del servei i d’on s’ha de portar a terme.Fa poques setmanes, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp va inaugurar l’obertura de la plaça de Pau Picasso, que ha eliminat les barreres que l’apartaven de la ciutat per integrar-s’hi plenament, amb una actuació per valor de 156.000 euros.