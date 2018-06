18.000 euros 'abandonats' als jutjats de Reus aniran al Tresor Públic

Justícia dóna l’últim avís a 62 persones que van consignar diners en processos judicials entre 1986 i 1994 i no els van recollir

Actualitzada 13/06/2018 a les 21:13

Propietaris desconeguts i morts

El Tresor Públic s’embutxacarà a principis de juliol al voltant de 18.300 euros de particulars i empreses vinculats al municipi i que els seus propietaris van deixar oblidats als jutjats de Reus. Les quantitats responen a consignes o dipòsits realitzats en el transcurs de litigis per persones que hi estaven implicades i que, un cop resolts els processos judicials, no van recollir els diners tot i tenir-hi dret. L’ingrés de fons a les secretaries judicials està relacionat, entre altres, amb l’aportació de garanties o el pagament de fiances, però també amb confiscacions, embargaments o multes. La llei marca un termini per retirar els fons. Quan aquest venç, el Ministeri de Justícia considera les quantitats abandonades i les trasllada a comptes corrents del Tresor Públic.La Secretaria General de l’Administració de Justícia publica periòdicament al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una relació de consignacions i dipòsits que passaran a les arques estatals perquè no se n’han fet càrrec. I dóna 30 dies per reclamar-los abans de consumar el tràmit. El darrer llistat es va emetre el passat 8 de juny i haurà resultat el quart que l’Administració redacta, per al global de l’estat, al llarg d’aquest 2018. El document «adverteix» els interessats que «si en el termini d’un mes a partir de la publicació d’aquest anunci no s’ha presentat reclamació a la seu de la Secretaria General de l’Administració de Justícia –a Madrid–» pels diners, aquests «es declararan abandonats a favor de l’Estat i prescrites les citades consignacions».Els més de 18.300 euros ingressats a jutjats reusencs i pels quals ningú no s’ha interessat hi van entrar entre els anys 1986 i 1994, gairebé tres dècades enrere. N’hi ha de dipositats al Jutjat de Primera Instància número 3, Primera Instància 4, Primera Instància 5 i al Jutjat d’Instrucció número 2. En la majoria dels 62 casos de diners abandonats al partit judicial, el beneficiari és desconegut. Altres figuren al llistat del BOE amb noms i cognoms, i alguns dels beneficiaris a qui l’Administració de Justícia dóna aquesta última oportunitat d’un mes per fer la reclamació es corresponen amb persones difuntes. Les quantitats van dels 0,01 euros als 2.391, 96. Moltes d’elles se situen en uns centenars d’euros i n’hi ha una per valor de 1.088,38.La publicada el 8 de juny al BOE és la primera relació de consignacions i dipòsits pendents de ser retirats que afecta enguany el partit judicial de Reus. Però, Reus no és l’únic. El llistat recull també prop de 20.800 euros ingressats als jutjats de Tarragona, uns 14.100 als de Valls, més de 300 als de Tortosa i gairebé 2.800 als del Vendrell que, si els propietaris no es preocupen de recuperar, aniran a parar al Tresor Públic a partir del dia 8 de juliol. A aquests quatre partits judicials –els altres tres de la demarcació, Amposta, Gandesa i Falset, no hi figuren–, el gruix dels dipòsits i consignes tenen data dels anys 90, fet pel qual els de Reus són els que més anys acumulen. Tarragona havia aparegut també en llistats anteriors d’avís de trasllat de fons al Tresor Públic, dins aquest mateix 2018.