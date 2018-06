Risto Mejide: «La tele té data de caducitat, despertes i ja no hi ets»

Els XII Premis Gaudí Gresol distingeixen, des de

FiraReus, el mèrit de deu figures als seus àmbits

Actualitzada 13/06/2018 a les 08:18

De l’arquitectura a l’esport

La dotzena edició dels Premis Gaudí Gresol a la Notorietat i l’Excel·lència va distingir ahir fins a deu personalitats de diferents àmbits, vinculades al territori, que han destacat per la seva trajectòria professional i personal, pels seus mèrits i la seva dedicació. Els guardons es van lliurar, a les instal·lacions de FiraReus, en el context d’una gala solidària conduïda per l’actriu i presentadora Ivana Miño i que va incloure un sopar solidari que aquest 2018 destina els beneficis a l’acció que du a terme la Fundació Bonanit.Entre els premiats hi havia figures com el reusenc Ramon Gomis –en l’àmbit de la literatura–, que es confessava «il·lusionat perquè representa un reconeixement diferent i amb la personalitat única de sonar suport a un projecte solidari». O l’actriu de Tortosa Belén Fabra, distingida en el camp del cinema i que posava en valor el potencial del guardó per «donar a conèixer la labor de les persones en diferents aspectes de la societat». També, i com a figura més mediàtica, Risto Mejide, que explicava que «rebre qualsevol premi és un honor però aquest és especial pels tan il·lustres premiats que ha tingut al llarg de la història i per formar part d’aquesta llista».El publicista barceloní, que travessa un moment dolç al capdavant del programa Chester, admetia que «treballar a la tele té data de caducitat, sempre. El que passa és que no la saps. Un dia et despertes i ja no hi ets». «Però, sabent-ho», deia, «t’ho prens d’una altra manera». A preguntes dels periodistes sobre la intenció del Premi Gaudí Gresol que ahir va recollir en contraposició a les crítiques que, de vegades, ha rebut per la seva manera de treballar, apuntava que «si quan fas alguna cosa ningú no et critica, això vol dir que no ha fet res. Fer coses vol dir ser criticat. I també és un honor». Mejide, que va donar-se a conèixer al 2006 com al més àcid membre del jurat d’Operación Triunfo, no se sent una moda: «No hi crec. Porto 12 anys treballant com a personatge públic a televisió i 22 com a publicista. Jo crec en el llarg termini, en apostar per les coses que duren. I la moda no dura». Des de la cita a FiraReus, on va acudir acompanyat de la seva parella Laura Escanes, Risto feia una «defensa» de «l’autenticitat». «Si estàs enamorat, mostra’t enamorat. Per què ho has d’amagar? La càmera és un detector de mentides brutal i t’enxampa», deia.Carme Pinós (arquitectura), Anna Veiga (ciència), María Blasco (investigació), Mireia Torres (Medi Ambient), Carlos Latre (televisió), Òscar Cadiach (esports) i Rafael Matesanz (medicina) completen la desena de premiats.