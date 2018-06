Més de 180 caminadors particioen en la cloenda del 'Pas a Pas' a Reus

Han recorregut la ruta dels teatres del municipi i han visitat la Capsa Gaudí

El 'Pas a Pas', més que una activitat física

Més de 180 caminadors, pacients dels diferents equips d’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona, han quedat aquest dimecres a Reus, per fer un recorregut per la capital del Baix Camp i cloure la temporada del 'Pas a Pas'. Tots aquests participants són caminadors habituals dels diferents programes d’exercici físic implantats per tot el territori i han vingut de: l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Jaume I de Tarragona (29 caminadors), l’EAP de Salou (22), l’EAP de Bonavista-La Canonja (16), l’EAP Reus 1 del CAP Sant Pere (26) i Reus 2 del CAP Sant Pere (12), del barri Sant Josep Obrer de Reus (14), de l’EAP Reus 3 del CAP Llibertat (20), l’EAP Reus 4 del CAP Horts de Miró (35), més els professionals d’infermeria que acompanyaran als caminadors.La cloenda de la temporada 2017-2018 del 'Pas a Pas' ha consistit en fer la ruta dels teatres de Reus, visitant els teatres Fortuny, Bartrina i Santa Llúcia i també la Capsa Gaudí. Els caminadors han quedat a les 10 del matí al Parc de Sant Jordi, per iniciar, en tres grups, tres rutes diferents que han acabat totes al Teatre de Santa Llúcia on, a les 12 del migdia, s’ha fet una representació teatral, per tots els caminadors, a càrrec de grup de teatre Em fa mal tot. El grup ha estat acompanyat pels professionals d’infermeria dels equips i les coordinadores del programa i ha rebut el suport de representants de les regidories de Salut, de Benestar i de Salut Pública de l’Ajuntament de ReusAl 'Pas a Pas' els caminadors tenen l'oportunitat de conèixer les rutes turístiques i culturals de Reus, amb visites a museus i llocs d'interès patrimonial i històric de la ciutat. A més, els participants reben formació amb cursos de salut. És un programa comunitari que ajuda a la socialització de pacients que, en alguns casos, són persones que, gràcies a aquest programa, creen amistats i una rutina setmanal per sortir i socialitzar-se. Un altre objectiu d’aquest programa és que els grups de caminadors es tornin autònoms.Aquest programa forma part d’un estudi de recerca i ha assolit, en els darrers anys, diversos premis, ha participat en congressos i ha estat publicat en revistes científiques.