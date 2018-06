La Tresca i la Verdesca inauguraran el Festival Internacional de Música de Tarragona

Blaumut, Sant Andreu Jazz Band i Vespres d'Anardí actuaran al FIM 2018, on també s'oferirà una desena de cursos del 29 de juny al 8 de juliol

Actualitzada 13/06/2018 a les 10:08

L'espectacle familiar de la Tresca i la Verdesca donarà el tret de sortida aquest dijous 14 de juny al 18è Festival Internacional de Música (FIM). El festival es durà a terme del 29 de juny al 8 de juliol.«Zum» és l'espectacle musical d'animació que portarà la Tresca i la Verdesca el 14 de juny a les 19.30 hores a la plaça de la Pagesia de Tarragona. Danses i cançons conformen aquesta proposta participativa i dirigida a un públic familiar. Els membres del grup aniràn disfressats d'abelles i faran que els protagonistes sigui el públic.El 29 de juny, Sant Andreu Jazz Band realitzarà un concert gratuït a la Plaça de la Pagesia a les 22 hores. Dirigida per Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band busca la transmissió i la difusió de la música jazz. El 2 de juliol, l'Auditori Diputació acollirà el concert de l'orquestra barroca Vespres d'Anardí, amb la mezzosoprano Marta Infante i el director Dani Espasa, i el dimarts 3 de juliol al Conservatori de la Diputació a Tarragona serà el torn de l'actuació de Kai Gleusteen al violí i Catherin Ordronneau al piano.El professor valencià, Josep Fuster, amb el clarinet, i la pianista austríaca Astrid Steinschaden actuaran conjuntament el dissabte 7 de juliol al Conservatori de Tarragona. I el diumenge 8 de juliol el grup Blaumut serà l'encarregat de tancar el FIM 2018 a l'Auditori Diputació. Amb aquesta actuació, Blaumut presentarà el seu tercer disc d'estudi «Equilibri».El Festival Internacional de Música 2018 oferirà una desena de cursos adreçats per aquells alumnes que vulguin perfeccionar la seva tècnica. La proposta pedagògica del Festival, està adreçada a estudiants de música de Grau Professional, Superior i postgraduats, enguany inclou cursos de violí, viola, contrabaix, trompa, violoncel, clarinet, flauta, cant, trombó i trompeta.