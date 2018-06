La galeria d'art Anquin's de Reus s'alia amb la Root de Berlín

Fins al 27 de juliol acollirà l'exposició de sis artistes alemanys

La galeria d'art Anquin's de Reus s'ha aliat amb la Root de Berlín per exhibir una exposició de sis artistes germànics fins al 27 de juliol. Es tracta, segons informa la galeria reusenca, de sis propostes molt diferents.L'artista Martin Conrad desenvolupa estructures obertes i permet a l'observador elegir entre un estil pictòric sensual i una qualitat de dibuix més intel·lectual.La pintura d'Isabel Lafeuille està inspirada en fotografies antigues que provenen dels seus avantpassats per reviure emocions relacionades amb els records o misteris enterrats en el més profund de la nostra història personal.Les branques seques són la primera matèria de l'art de Norbert Klaus, fascinat per les estructures gràfiques d'aquest material natural per recrear formacions geomètriques després d'un complicat procés.Cornelia Genschow treballa com a botànica, investiga la vida de les plantes i dissenya pintures sobre l'herba a través de tècniques com la fotografia, la documentació, el dibuix i la pintura a l'oli i converteix cada pintura en una metàfora.L'artista abstracta Eva Erbach estima l'explosió de colors per mostrar com la creació i el caos es converteixen en el centre de la vida.Finalment, el treball experimental de Margit Buss centra la seva atenció en la textura i la materialitat del color per buscar les seves reaccions i estructures.