Els Mossos detenen una veïna de Reus que es va endur 46 reixes d'embornals del clavegueram

La Guàrdia Urbana va poder denunciar a la furtadora gràcies a la col·laboració ciutadana

Actualitzada 13/06/2018 a les 10:24

Agents dels Mossos d’Esquadra de Reus, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, van detenir el passat dilluns, 11 de juny una dona de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Reus, com a presumpta autora de furtar 46 reixes d’embornals de ferro instal·lades al clavegueram públic de la ciutat.La denúncia inicial es va produir el passat 23 de maig, quan diversos ciutadans van alertar la Guàrdia Urbana que hi havia dues dones per la zona del carrer València i Biscaia que s'estaven emportant reixes de clavegueram.Una patrulla de la Guàrdia Urbana, acompanyada d'operaris municipals, es van desplaçar al lloc de l'avís, on van identificar dues dones que duien un carretó de la compra a l’interior del qual portaven amagades sis reixes de clavegueram.Els agents van denunciar-les per un delicte de furt i van entregar als operaris les tapes per tal que les retornessin al seu lloc d’origen.Arran d’aquests fets i d’altres furts similars comesos per la zona dels xalets Quintana, carrer Muralla, Horts de Miró i Barri Fortuny, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació en la que van comprovar que la detinguda havia fet diverses transaccions de ferralla en una deixalleria de Reus.Con a conseqüència d'aquesta investigació, els Mossos van detenir-la dilluns al carrer Mas d’en Pellicer de Reus acusada de sostreure 46 reixes d’embornal de Reus.La detinguda, amb una divuitena d’antecedents policials, va quedar en llibertat el mateix dia 11 de juny després de declarar en seu policial amb l’obligatorietat de comparèixer en seu judicial quan sigui requerida.