El PSC oficialitza com a alcaldable a Reus Andreu Martín en assemblea

La Federació socialista del Camp ha culminat el procés de primàries

12/06/2018 a les 21:40

Andreu Martín ha estat proclamat oficialment candidat socialista per Reus a les properes eleccions municipals. Així ho ha comunicat el secretari d’organització de la Federació del PSC del Camp de Tarragona, Kenneth Martínez, als militants que s'han reunit en assemblea a la Plaça del Castell. Amb aquest acte, culmina un procés que es va iniciar el passat 25 de maig, quan es van posar en marxa les primàries per escollir cap de llista. La de Martín ha estat l’única candidatura presentada per encapçalar el projecte socialista per optar a l’alcaldia de Reus i, presentats els avals que estableix el reglament de candidats i candidates del PSC, ha estat proclamat candidat automàticament.Un cop proclamat, Martín s'ha dirigit a l’assemblea per agrair la confiança de la militància «sense la qual aquesta candidatura no hauria estat possible», i per demanar ara el seu «suport i col·laboració per construir una alternativa sòlida i il·lusionant que permeti recuperar el govern de la ciutat i desenvolupar una proposta que posi les persones al centre de l’atenció política».L’alcaldable també ha fet una crida a tota la ciutadania a afegir-se al projecte per tornar a fer de Reus una ciutat emprenedora, dinàmica, capdavantera, que ofereixi oportunitats i sigui referents en qualitat de vida. «Volem sumar per Reus i junts podrem recuperar el temps perdut», ha reblat des de la seu del partit. En clau més estatal, Martín ha apuntat que «Amb Sánchez i el PSOE al capdavant i sense el Partit Popular», es demostrarà que «una altra manera de fer política és possible».