Reus recupera 115.000 euros de factures irregulars del cas Tecnoparc

Actualitzada 12/06/2018 a les 14:03

L'Ajuntament de Reus ha recuperat més de 115.000 euros procedents de factures irregulars en el cas Tecnoparc, segons informa AraReus, formació que va denunciar els fets al febrer del 2012.Dos dels processats, l'exregidor d'Urbanisme de Reus Joan Bergadà i l'expresident del consell d'administració de Tecnoparc, Àngel Cunillera, han tornat els diners que van cobrar.Tecnoparc està participada per l'Ajuntament, la Cambra de Comerç, l'empresa pública Redessa, la Universitat Rovira i Virgili i diverses empreses privades per desenvolupar el parc tecnològic del mateix nom.Cunillera va cobrar 81.273,96 euros en concepte de president de Tecnoparc, malgrat que els estatuts regulaven que era un càrrec no remunerat i Bergadà, 33.912,78 euros com a membre del consell d'administració.Tots dos van cobrar les factures sense permís del consell, ni tampoc sense norma que habilités o autoritzi el seu cobrament, ni que constés realitzats els treballs i tasques que segons les factures s'havien dut a terme, recorda AraReus.AraReus va denunciar aquests fets com un presumpte delicte de malversació de cabals públics i falsedat de documents.Bergadà i Cunillera van abonar els diners als jutjats i ja els ha rebut Redessa, empresa que ha absorbit Tecnoparc.Actualment el procediment continua tramitant-se, encara que AraReus no intervé com a acusació, però sí en espera d'assenyalament de data de judici.