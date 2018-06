La cantant Rosario inaugurarà el festival FAR 2018

A banda del Pere Mata, els concerts també es realitzaran a altres espais de la ciutat

Actualitzada 12/06/2018 a les 16:47

Dins de la programació de Reus Capital de la Música 2018, el festival d'estiu FAR arribar enguany a diferents espais de la cuitat, però mantenint la seu principal de l'Institut Pere Mata. La música serà el fil conductor del programa, entre elles la més destacable és el concert de la cantant Rosario la nit del 30 de juny.La cantant Rosario inaugurarà el FAR la nit del 30 de juny amb un concert en què, acompanyada de la seva banda habitual, presentarà les cançons del seu darrer treball discogràfic, Gloria a ti. Les entrades ja estan a la venda al preu de 20 €. En l'àmbit musical, La Camerata XXI acompanyarà els versos de clàssics com Antígona, Fedra o Medea, que portarà a les millors àries de l'òpera de tots els temps; també es podrà gaudir del jazz més experimental i innovador. La soprano Rosa Blanch interpretarà l'òpera de Rossini, Bellini o Donizetti als Jardins del Mas Calvó el 10 de juliol. El pianista del Priorat, Lluís Capdevila improvisarà en solitari els resultants de la seva estada a Nova York, ja a l'Institut Pere Mata.A més de la música el FAR 2018 presentarà ona obra de teatre i una de dansa. Mercè Sampietro, Montse Guallar i Marta Marco s'han unit per donar vida a les tres grans heroïnes de la tragèdia grega: Antígona, Fedre i Medea, ho fan amb un espectacle musicoteatral que es podrà veure el 7 de juliol al Pere Mata. La nit del 14, tancarà la programació del FAR 2018 la dansa contemporània internacional, amb Not a moment too soon, un muntatge del coreògraf i ballarí Ferran Carvajal amb Trevor Carlson.Les entrades es poden comprar a www.ciutatdelamusica.reus.cat i també a les taquilles del Teatre Bartrina i del Teatre Fortuny. Un abonament especial reunirà 4 espectacles per 74 euros.