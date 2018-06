L'antiga bassa de Mas Iglesias tornarà a tenir aigua i es destinarà al regadiu

Un projecte rehabilitarà el dipòsit, crearà un pou i aixecarà un escenari damunt la sala de màquines

Una empenta al CIMIR

L’antiga bassa de Mas Iglesias tornarà a omplir-se i activarà un pou per recuperar aigües i destinar-les al regadiu i al manteniment de l’espai verd del parc. L’arranjament de la mateixa bassa i la instal·lació d’un sistema de canonades faran possible la conducció d’aquestes aigües de kilòmetre zero, en un moment de debat sobre la disponibilitat de recursos hídrics al territori. La maquinària d’obra hi accedirà entre avui i demà, seguint directrius d’Aigües de Reus, i iniciarà una intervenció que, amb un pressupost de 39.500 euros i la previsió de finalitzar els treballs abans del setembre, també contempla crear un nou escenari a l’aire lliure damunt la sala de màquines que es construeixi.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, explicava ahir que «sense fer una inversió molt gran, el projecte a Mas Iglesias sí que és molt important» i destacava que tot plegat «afegirà més possibilitats d’esbarjo» al parc. Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, precisava alguns detalls del projecte i deia que aquest «ha tingut en compte qüestions rellevants de seguretat» com ara la instal·lació d’una reixa d’acer a certa distància de la superfície i que permet el pas de l’aigua «perquè no hi hagi més problema si algú caigués» dins la bassa. Rubio mostrava la «satisfacció» per la millora d’«un espai on està present el patrimoni i l’aigua».Seran prop de 300 metres cúbics els que es destinaran al rec i uns 120 metres quadrats que es reservarà per al mobiliari de fusta. Els treballs que Aigües de Reus durà a terme al parc per possibilitar l’ús de la bassa consistiran, principalment, «en un rentat de cara» perquè «l’estructura encara hi és», afegia el regidor de Medi Ambient. Al seu torn, Pellicer subratllava els beneficis de «destinar l’aigua al regadiu». Sovint, la qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers només permet usos concrets com aquest o la neteja viària.El projecte que ara es desplegarà busca també revitalitzar una zona, la del Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus (CIMIR) a què el govern municipal va voler donar una empenta en els darrers mesos, entre març i maig, a través d’Els dimarts al CIMIR. El cicle va posar en marxa llavors una programació estable i setmanal que incloïa tallers, conferències, cursos i projeccions, amb l’objectiu comú de promoure el tractament de la imatge des de totes les vessants.