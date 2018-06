L'Aeroport de Reus rep un 5,9% més de passatgers durant el mes de maig respecte l'any passat

Les instal·lacions acumulen 196.536 usuaris durant els primers cinc mesos del 2018, un 5,2% més que ara fa un any

Actualitzada 12/06/2018 a les 14:16

L’Aeroport de Reus ha tancat el mes de maig amb un tràfic de 122.969 passatgers, un 5,9% més que al mateix mes de l’any passat. Segons les dades d’Aena, durant els primers cinc mesos de l’any les instal·lacions del Baix Camp han acumulat 196.536 usuaris, un 5,2% més que en el mateix període del 2017. Pel que fa a les operacions, l’Aeroport de Reus ha comptabilitzat 1.687 moviments, un 7,6% menys que a maig de l’any passat. Fins a aquest mes, la instal·lació ha operat 5.440 vols, un 3,3% més que fa un any. Coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, el pes de Ryanair a l’aeroport s’ha reduït al maig fins al 34%. Tot i això, en l’acumulat de l’any l’empresa irlandesa de baix cost encara representa el 55% de viatgers que han passat per les instal·lacions.En concret, la companyia Ryanair ha mogut 42.333 passatgers durant el mes de maig, seguida de Tui amb 26.508 i Jet2.com amb 23.225 usuaris. Thomas Cook ha transportat un total de 17.342 passatgers en les seves rutes a Reus. A més distància destaquen Transavia amb 2.484 i Easyjet amb 2.033 passatgers.Les rutes amb més passatgers són les que enllacen Reus amb Irlanda i el Regne Unit. Les que operen entre la capital del Baix Camp i els aeroports de Londres-Stansted, Londres-Gatwick i Londres-Luton han sumat al maig un total de 17.826 usuaris. La connexió amb Dublín ha transportat 13.553 passatgers al maig, la de Manchester 13.207, la de Glasgow 9.803, la de Birmingham 8.429 i la de Newcastle 7.700.Pel que fa a algunes de les novetats d’aquesta campanya, els vols regulars de Brussels Airlines que enllacen Reus i l’aeroport de Zaventem, a Brussel·les, ha sumat fins a 2.693 passatgers en el mes d’inici d’operacions. Per la seva banda, els vols xàrter a Tallinn (Estònia) i Aberdeen (Escòcia) han transportat 1.179 i 1.323 passatgers, respectivament.