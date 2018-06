Front comú per exigir a la Generalitat que obri la residència d'Horts de Miró de Reus

El ple insta el govern municipal i el català a inaugurar l’edifici, que no té signades les 24 places, a ple rendiment i 100% públic

Actualitzada 12/06/2018 a les 09:04

Treballadors contractats

La moció dels grups municipals del PSC, Cs i el PP que preveia «instar el govern de Reus i la Generalitat a realitzar totes les accions necessàries per obrir les 24 places» col·laboradores de la residència d’Horts de Miró, i apressar-los a posar en marxa el total de la capacitat de l’edifici –fins a 58– de manera pública, va prosperar per unanimitat i s’acumula a la que ja va rebre llum verda, en similar sentit, un any enrere. L’equipament, la construcció del qual va quedar enllestida encara al 2012, continua tancat. El centre es va inscriure al registre del Departament d’Afers Socials a mitjans del passat mes de març.L’adjudicació de les 24 places s’havia fet per convocatòria a l’octubre del 2017, però «no es va poder signar abans del cessament de la consellera Dolors Bassa». Aquest tràmit, explicava ahir la regidora de Benestar Social, Montserrat Viella, «no podrà realitzar-se de la mateixa forma ara» i caldrà buscar una nova fórmula, possiblement un sistema de conveni, per mantenir-les. La mateixa Vilella precisava, amb tot, que els llocs estan «compromesos» amb Reus, com ho està també l’aportació econòmica de la Generalitat en aquest sentit i que, per tant, no perillarien. A més de les 24 places col·laboradores, l’Ajuntament que n’havia sol·licitat d’inici totes 58 per oferir-les com a públiques, però només se li van concedir aquestes, i contemplava oferir-ne 5 més de privades.Vilella, explicava en el debat al ple, que la residència, per la qual la Generalitat va assignar pressupost al 2017, «no la teníem equipada i no podíem fer una inversió superior a 200.000 euros sense la seguretat que hi hauria places públiques». «Ara», deia Vilella, «torna a haver-hi govern però els tràmits ens marquen que ho haurem de fer d’una manera diferent». El PDeCAT, així com ERC, Ara Reus i la CUP van donar suport al text de PSC, CS i PP, que la regidora qualificava com «una moció que intenta rentar consciències».El sindicat USITAC i l’Associació de la Gent Gran de Reus han treballat des de la societat civil, en els darrers anys, perquè la residència aculli usuaris, apuntava el portaveu del PSC, Andreu Martín, en la lectura de la moció. En el debat previ a la votació, la portaveu del grup municipal de la CUP, Marta Llorens, explicitava que «actualment hi ha tres persones treballant a la residència», que «va fer selecció d’empleats» en el que la cupaire presentava com una «mala gestió dels recursos». Tot i criticar el tractament, en el text, dels efectes del 155, la CUP hi va donar suport perquè «és una necessitat que obri». Des del grup municipal de Cs, el portaveu Juan Carlos Sánchez aclaria que «sembla que el govern sempre ha anat per darrere d’associacions com USITAC». I deia que «una de les conseqüències del procés és un retard d’un any en l’obertura» i que «tot i que s’aconsegueixin aquestes 58 places que es demanen, encara quedaran prop de 100 persones en llista d’espera». Sebastià Domènech, portaveu del PP, expressava, sobre la moció, que «el fet que la presentem no vol dir que no tinguem una crítica a fer sobre una instal·lació que va ser inaugurada al 2012 i que avui, més de 5 anys després, encara n’estem reclamant l’obertura».