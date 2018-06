Els primers reptes de l'AVV Zona 5: el 'botellón' i la velocitat dels cotxes

Una nova entitat neix i entra a la FAVR per donar veu i impulsar iniciatives a l’àrea que va des del Parc del Lledoner fins al barri Montserrat

Actualitzada 10/06/2018 a les 22:02

Feina de difusió

Reus ha guanyat una nova entitat veïnal amb la creació de l’Associació de Veïns Zona 5, que abasta el tram d’habitatges unifamiliars entre el Parc del Lledoner i el barri Montserrat i que ahir va presentar-se en societat amb una matinal lúdica al polilleuger de l’Alberich i Casas, després que la pluja que va caure a primera hora del dia obligués a traslladar la programació inicialment prevista al Pavelló Olímpic. Zona 5 neix, explica la seva presidenta, Elena Baquero, integrada a la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) i aproximadament un any després de la desaparició, per inactivitat, de l’Associació de Veïns del carrer Móra d’Ebre.Baquero diu que «hem volgut aplegar dins d’una entitat una part de la ciutat que fins ara no es trobava representada d’aquesta manera però que sí que estava envoltada d’altres associacions» i que la finalitat del pas és «guanyar força a l’hora de tirar endavant projectes». De moment, l’Associació de Veïns Zona 5 no disposa de local obert, tot i que hi ha previst que aviat pugui ocupar un lloc al Centre Cívic Migjorn. En línies generals, precisa Baquero, «som uns carrers tranquils» i no serà fins d’aquí a algunes setmanes, quan se celebri la primera reunió de veïns sota aquesta etiqueta, que «puguem acabar de conèixer quines són les preocupacions o les iniciatives que tenen». Amb tot, la presidenta ja en marca dues: «les molèsties que poden provocar els joves que, a l’estiu, s’apleguen a aquesta zona on hi ha molts de parcs per fer botellón i la velocitat a la que circulen per aquí cotxes i camions, que voldríem reduir-la».En els darrers dies, «hem estat fent una feina de difusió per donar-nos a conèixer i que, qui hi estigui interessat, s’hi pugui afegir» però «n’hem de fer molta encara i pensar si aquest és un bon moment per proposar les primeres reunions o si ho hauríem de fer a la tornada de vacances». La jornada de presentació, ahir, va estar amenitzada per un partit de futbol mixt entre els membres més joves del teixit veïnal i un vermut popular que va comptar amb l’actuació del grup musical La Klave, i va recollir fons i material per al Mas dels Peluts. El president de la FAVR, Valentín Rodríguez, es mostrava ahir «content que hi hagi una entitat federada que abraci aquesta zona de la ciutat tan àmplia i on hi ha molta gent, perquè és molt necessària».