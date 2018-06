El ple aprova l'operació de crèdit per traslladar el centre MQ a l'antic hospital de Reus

L'import total és d'1,5 MEUR i un termini d'amortització de 12 anys

El plenari de Reus ha aprovat aquest dilluns l'operació de crèdit perquè es pugui traslladar el Centre MQ Reus a les dependències de l'antic hospital de Sant Joan. Concretament, es tracta de dos crèdits, amb Caixabank i l'Institut Català de Finances, per un import total d'1.517.452 euros i un termini d'amortització de 12 anys. Una vegada aprovada l'operació de crèdit el pas següent és l'adjudicació de l'obra, que es produirà en els pròxims dies i recaurà en una de les dues empreses que es van presentar al concurs públic que es va tancar el 6 d'abril de 2018. Una vegada feta l'adjudicació, les obres podrien començar en qüestió de setmanes i acabar a final d'aquest any o principis del vinent.Actualment, el Centre MQ Reus compta amb una plantilla d'uns 130 professionals i 200 consultors. Anualment realitza al voltant d'unes 5.000 altes d'hospitalització (majoritàriament quirúrgiques), 4.400 intervencions quirúrgiques, 1.300 intervencions ambulatòries, 24.000 urgències, 85.000 visites a consultes externes i 98.000 exploracions complementàries. Ara per ara, el Centre MQ ocupa l'edifici de l'antiga Clínica Fàbregas, pel qual s'abona un lloguer d'uns 200.000 euros anuals.