Crema completament un cotxe a l'avinguda Països Catalans a Reus

Un contenidor s'ha incendiat a Manuel Hugue

Actualitzada 11/06/2018 a les 19:18

Un cotxe ha cremat completament a l'avinguda Països Catalans de Reus, a les 17.20 hores. El foc s'hauria originat al motor del vehicle, que es trobava circulant per la rotonda que creua amb el carrer Joan Bertran. No hi ha hagut cap ferit. El foc ha creat molta expectació entre els reusencs.Una dotació s'ha desplaçat al lloc de l'incendi per apagar les flames. Una grua també ha acudit per retirar el turisme de la via.Incendi en un contenidorUna hora més tard, un incendi ha cremat un contenidor al carrer Manuel Hugue de la capital del Baix Camp. Una dotació de Bombers s'ha encarregat d'extinguir-lo.