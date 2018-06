Donen a la Mare de Déu de la Soledat un vestit i agulles d'ametistes

La imatge du per primer cop roba de color i, amb les noves joies, completa les cinc nafres de Jesucrist

Actualitzada 10/06/2018 a les 21:33

Benedicció del Prior

Dues donacions de particulars a la Reial Congregació de la Puríssima Sang, fets «cada cop menys habituals» i que l’any passat ja van propiciar la renovació de la tovallola del Sant Crist, han servit ara per confeccionar i lliurar un vestit a la Mare de Déu de la Soledat. També per completar les cinc ametistes que, gràcies a noves agulles i després de l’acte de benedicció que va tenir lloc ahir al mateix temple, durà la imatge al pit en referència a les cinc nafres de Jesucrist, les quals figuren a l’escut de la Congregació. Si no hagués estat per aquesta via, explicaven ahir fonts de la Sang, hauria resultat difícil aconseguir els nous elements, que hauran representat una inversió important.El vestit ha estat cosit en vellut granat i té la particularitat de ser el primer de color que lluirà la Mare de Déu, fins ara sempre de rigorós negre. La imatge ja disposava de diverses túniques i més d’un mantell, que empra segons l’acte en atenció a la major o menor sumptuositat del teixit. El vestit més elaborat es reserva per a Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de Pasqua. La Junta de Govern de la Reial Congregació de la Puríssima Sang decidirà, en una reunió programada per als propers dies, quan farà servir la imatge –que fins als anys 90 va romandre a la capella de l’hospital– el recent obsequi realitzat per Maria Mercè Martorell Comas i les Senyores de la Junta de la Mare de Déu de la Soledat. Per crear-lo, «s’han hagut de fer uns patrons sobre la imatge i seguir-los» al llarg d’«alguns mesos de feina».Pel que fa a les agulles d’ametistes que es col·loquen sobre la roba, la donació –la persona que ha fet el regal va encarregar-lo al taller de Solé Joiers– se suma a les que la imatge ja tenia i tot plegat tanca un conjunt de cinc.La benedicció del vestit i les noves agulles va celebrar-se ahir al migdia al temple de la Sang i va anar a càrrec del prefecte de la Reial Congregació i Prior de Reus, Joan Antón Cedó, que va oficiar la cerimònia. El Clavari Vicens Xavier Just Faro i la presidenta de la Junta de la Mare de Déu de la Soledat, Roser Rosell Serra, van estar a l’acte. Les mateixes fonts explicaven ahir que és habitual dur a terme aquest pas abans que qualsevol imatge estreni un nou element. A la missa hi van assistir una cinquantena de persones, que també van poder veure per primera vegada tant el vestit de vellut granat com les cinc agulles d’ametista juntes, ja sobre la Mare de Déu de la Soledat.