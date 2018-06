Dos turismes van xocar al punt quilomètric 1.155

Dues persones han resultat ferides lleus en un accident de trànsit a l’A-7, al punt quilomètric 1.155, a Reus, en direcció València. El succés va tenir lloc ahir a tres quarts de dotze de la nit i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i del Servei d’Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al lloc dels fets.El cotxe posterior va col·lidir contra el que tenia just davant per causes que es desconeixen. A conseqüència d’aquest impacte, dues persones van resultar ferides lleus.