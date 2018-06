Sondeig d'operadors per explotar un supermercat al nou Mercat del Carrilet

L’Ajuntament de Reus inicia una ronda pública de consultes amb cadenes de cara a reformular l’equipament i permet seguir els paradistes més enllà del 2019

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:47

Un lloguer fins 20121

Amb Spar als jutjats

Reus Mobilitat i Serveis iniciarà consultes amb operadors del sector privat per conèixer la viabilitat de la futura construcció i gestió del nou Mercat del Carrilet. Els contactes s’emmarquen en el projecte municipal d’intervenció, millora i transformació física i comercial del mercat i el seu entorn, i s’obren a totes les empreses interessades en participar en els futurs procediments de licitació de la projecció, la construcció i l’explotació del nou l’equipament. En especial, les converses s’obren als operadors d’autoserveis o als supermercats ubicats en equipaments públics, particularment en mercats municipals.El perfil del contractant de l’empresa municipal publicarà l’anunci de consultes preliminars, avui. El període de consultes té una durada de 60 dies. Les consultes giraran al voltant de diverses qüestions. Entre elles hi ha les característiques dels locals necessaris per a la seva implantació o la possibilitat de participar en el finançament del mercat a través d’un contracte de concessió d’obra que contempli la construcció de l’equipament i l’explotació del supermercat o l’opció de participar en la gestió integral del mateix Mercat.L’Ajuntament va encarregar l’any 2016 a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona un estudi comercial amb l’objectiu de determinar la viabilitat de construir un nou mercat a la mateixa ubicació que l’actual Mercat del Carrilet. Aquest estudi, lliurat el 2017, aposta per la continuïtat del Mercat del Carrilet i conté propostes de millora i de transformació física i comercial del Mercat i del seu entorn. En aquest context, es considera gairebé imprescindible la presència d’un autoservei que complementi l’oferta de les parades especialitzades tradicionals del nou mercat, i que actuï com a motor i pol d’atracció dels potencials clients.En paral·lel, l’Ajuntament treballa perquè els paradistes puguin continuar al Mercat del Carrilet mentre duri tot aquest procés. La proposta del govern municipal és facultar l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis perquè pugui establir contractes d’arrendament amb els paradistes per un període de dos anys un cop acabi la concessió, és a dir, fins al juny del 2021, tot i que les concessions acaben al 2019.L’Ajuntament ha demandat la cadena Fragadis per «incompliment de contracte» per mantenir tancat, des del setembre del 2016, el supermercat Spar del Mercat del Carrilet, la concessió pel qual no finalitza fins al juny del 2019. El contracte obligaria l’establiment a oferir activitat. Spar va abaixar la persiana, va buidar el local de gènere i va desvincular-se de la plantilla fa un any i mig, però continua pagant un lloguer de 2.500 euros. El judici ja es va celebrar i les parts esperen ara sentència.