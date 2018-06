L'Escola Sant Bernat Calbó tanca quatre dècades de feina per posar la 'v' al nom

Ensenyament aprova col·locar ‘Calvó’ en lloc de ‘Calbó’, amb l’aval de l’IEC i un informe de l’Ajuntament, en referència al cognom de la família Calvone

La parròquia i l’avinguda

L’Escola Sant Bernat Calbó reemplaçarà la b per una v i passarà a dir-se Sant Bernat Calvó. El canvi culmina un procés que va iniciar-se ara fa prop de quatre dècades, als anys 80, en detectar des del centre ubicat al Districte V que un altre col·legi amb el mateix nom i molt proper, a Vila-seca, l’escrivia amb v. La coincidència va posar en contacte els directors d’ambdues escoles. A partir d’aquí, la del carrer dels Velers va remetre una consulta a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que «ens va explicar que havia de ser amb v perquè el nom procedeix de la família Calvone», apunta la directora del centre, Leonor Olivé, al càrrec des de la posada en marxa dels tràmits.Amb la resposta sota el braç, la que ara es dirà Escola Sant Bernat Calvó va adreçar-se als Serveis Territorials d’Ensenyament, que «ens van detallar el procediment que calia seguir per fer el canvi de nom». Una qüestió, la de l’ortografia, «important quan estem parlant d’un col·legi».L’Ajuntament –es tracta d’una escola pública– també va emetre informe positiu pel canvi i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dimecres la nova denominació com a Escola Sant Bernat Calvó. Un cop el centre en sigui notificat, «ens hauran d’enviar una nova placa i haurem de començar a fer moviments per posar el nom on convingui». Un pas, aquest, que «ja havíem començat quan vam saber que l’ortografia que fèiem servir ara no era la correcta». La llum verda ha arribat coincidint amb el darrer curs d’Olivé al capdavant del centre, poques setmanes abans de la jubilació.Al 2017, la parròquia del barri Fortuny va viure un procés similar per incorporar la v. En el seu cas, ho va poder fer gràcies a un decret de l’Arquebisbat de Tarragona que vehiculava la petició del rector de l’església, i que recupera el Sant Bernat Calvó que ja s’havia emprat anteriorment. A Reus encara hi ha més punts amb aquest nom, com ara l’avinguda que enllaça Misericòrdia amb la plaça del Canal. Al web de l’Ajuntament apareix com a avinguda de Sant Bernat Calbó, tot i que aquest precisa que el nom fa referència a la figura de «Bernat Calbó o Calvó», que «va ser un jurista, buròcrata, soldat i religiós cistercenc, bisbe de Vic venerat com a sant per l’Església catòlica. Nascut el 1180 al Mas de Porpres (anomenat després Mas Calbó i des del segle XVI incorporat a Reus)».