El fet més incívic denunciat és el consum d’alcohol en espais públics seguit d’orinar al carrer, amb 264 actes ja aixecades enguany

Actualitzada 08/06/2018 a les 11:20

La Guàrdia Urbana aixeca gairebé 300 actes per consum d’alcohol a la via pública, fet que triplica en tan sols cinc mesos a les que va realitzar en tot el període de l’any 2017. Aquest és el fet incívic més denunciat per la Guàrdia Urbana aquest 2018, seguit d’orinar al carrer, amb 264 actes aixecades enguany.Aquesta és una de les pràctiques més problemàtiques que pateix Reus. Durant els cinc primers mesos d’enguany, el cos municipal de seguretat ha aixecat 917 actes per fets incívics de la ciutadania, xifra molt elevada si ho comparem amb tot el període de l’any passat van ser 922 actes aixecades. La Guàrdia Urbana lluita constantment contra l’incivisme, el respecte a la convivència i busca mantenir un nivell d’oci nocturn de qualitat per tota la ciutadania. Cada cop són més nombroses les denúncies per part dels veïns de grups de persones que consumeixen alcohol a espais públics, i la Guàrdia Urbana té entre les seves línies d’actuació fer front a aquesta pràctica.L’Ajuntament de Reus vetlla perquè es mantinguin els nivells de soroll, seguretat, i civisme d’acord als estàndards de convivència. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana i els locals d’oci nocturn de la cuitat han fet campanyes conjuntes per sensibilitzar els clients que determinades conductes poden causar molèsties als veïns. El cos de seguretat també ha informat als propietaris de locals d’oci nocturn les mesures que poden adquirir per evitar molèsties, aldarulls i actes incívics tant al seu local com a l’entorn de l’establiment.