El ple votarà el finançament per la rehabilitació de l'antic hospital

El tràmit impulsa el trasllat del CMQ, que no pagarà un lloguer sinó l’obra

Actualitzada 07/06/2018 a les 21:53

Consultes i sales d’espera

El ple de l’Ajuntament de Reus votarà dilluns, com al punt vuitè de l’ordre del dia, l’autorització prèvia per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per part del CMQ. El tràmit suposa, a la pràctica, l’aprovació del finançament del projecte que permetrà adjudicar les obres per habilitar l’antic hospital i traslladar-hi després els serveis. La previsió inicial era que els treballs poguessin iniciar-se a finals de juny.La propietat de la Clínica Fàbregas va presentar dilluns, tal com va avançar el Diari Més, un escrit al Jutjat de Primera Instància número 6 de Reus conforme accepta la pretensió, formulada pel CMQ, que el contracte que vinculava ambdues parts des de l’any 1998 i que permetia l’estada i activitat d’aquest a l’edifici del carrer Gaudí és nul. El pas, pendent només que el jutge en doni compte en forma de sentència, deixa resolta la demanda que havia impulsat el CMQ pocs dies abans que la Clínica en formalitzés la que reclama el desnonament del centre.Aquesta última, que es trobava aturada per tocar el mateix àmbit però tenir data posterior, podrà reactivar-se ara.La documentació del projecte de reforma de l’antic hospital detalla que l’edifici disposarà de 5 portes d’accés i comptarà amb una àrea de consultes externes i que acollirà sales d’espera, consultoris multifuncionals, accessoris antivandàlics en l’atenció al públic i despatxos.El contracte d’arrendament preveu que el CMQ es faci càrrec de l’obra necessària en lloc de pagar un lloguer per instal·lar-se a les dependències de l’antic hospital, un cop habilitades.