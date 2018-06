Resistència Alta Tabarnia retorna la «neutralitat» al Consell Comarcal del Baix Camp

A Tarragona, l'aigua de la plaça dels Infants ha estat tenyida de color groc

La plaça dels infants ja és groga #Tarragona pic.twitter.com/0aDLnvMbTc — ️ CDR Part Baixa TGN ️ (@cdrtgnpb) 7 de juny de 2018

El moviment Resistència Alta Tabarnia ha tornat a actuar. Aquest cop ho ha fet a l'edifici del Consell Comarcal del Baix Camp a Reus, el que es troba entre el carrer Doctor Ferran i el passeig Sunyer. Diversos membres de la plataforma han tret una pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics» que hi havia penjada en una de les finestres de l'edifici públic per retornar la seva «neutralitat».A través de les xarxes socials, Resistència Alta Tabarnia ha difós una imatge on es veuren tres persones amb la cara pixelada amb el cartell sostret i una bossa de brossa plena de llaços grocs.El CDR Part Baixa de Tarragona ha penjat a través del seu compte de Twitter una fotografia amb la font de la plaça dels Infants al carrer Reial amb l'aigua tenyida de color groc.