La venda ambulant d'animals estarà prohibida amb la nova ordenança

El cens de mascotes que impulsa Medi Ambient servirà per fer un estudi de com haurà de créixer la ciutat en pipicans i polítiques de conscienciació

Actualitzada 07/06/2018 a les 09:37

Reconvertir les parades

Consulta pública pel text

L’elaboració de la futura ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana a Reus es troba molt avançada i probablement quedi aprovada «entre setembre i octubre». Així ho afirma el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, coincidint amb la convocatòria d’una consulta pública sobre la normativa. Entre els canvis que l’ordenança preveu hi ha la prohibició de la venda ambulant d’animals, recollida en un dels articles.En aquest sentit, Rubio explica que «la voluntat és actualitzar l’ordenança en molts aspectes, i aquest n’és un», i que «una de les lleis en què estava treballant el Parlament, que ha quedat aturada aquests mesos però que s’anirà desplegant, era sobre el tema d’animals. I en això hem anat a buscar el propi text de la Generalitat, que ja ens ve a dir que la venda ambulant d’animals està prohibida, per no haver de fer referència a un document superior a sis mesos vista». Fonts municipals havien apuntat a principis de setmana, per una qüestió de procediment, que el redactat de l’ordenança es trobava pendent, però ja està enllestint-se.El regidor recorda que «ja fa uns anys, per exemple, que les botigues que venen animals no els poden tenir exposats». I valora que aquest article de l’ordenança «no afectarà» els paradistes del Mercat de Marxants que es dediquen a aquest àmbit, els quals no podran comercialitzar animals però sí productes que hi tinguin relació. Per això, en el procés de licitació que va engegar fa poc l’Ajuntament per adjudicar 25 parades del Mercat de Marxants «no puntua més el fet de vendre animals». Un cop entri en vigor l’ordenança, «només se’n podran vendre a certàmens avalats des del Departament d’Agricultura, com ara el Bestial».Pel que fa a la resta del cos de l’ordenança, «incorporarem els drets i deures en la convivència: el tema dels gossos potencialment perillosos s’afegeix i no caldrà anar a la llei de Catalunya». A més, «hem posat ordre al cens de gossos, donant 30 dies abans de multar els que no tenien l’animat xipat. El xip és important per a les persones, perquè poden trobar el gos si es dóna una pèrdua o un robatori, així que també millora la situació dels gossos». Sobre aquest punt, «hem unificat les bases de dades», diu Rubio. Properament, serà possible censar el gos a través d’internet. Disposar del cens d’animals «ens dóna unes xifres que permetran afinar l’adaptació que hem de fer de la via pública al món animal: estem fent un estudi del creixement que ha de fer la ciutat en temes de pipicans i de polítiques de conscienciació», concreta.La consulta pública sobre l’ordenança, obligada per llei, busca recavar opinions sobre diferents aspectes vinculats a l’ordenança. Les persones interessades i potencialment afectades pel futur text disposen de quinze dies naturals, des del 30 de maig, per presentar suggeriments, que han de formular-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament (OTE-OAC). Rubio explica que la comissió creada al 2017 per elaborar l’ordenança –on estan tots els grups municipals i també entitats– rebrà i valorarà les propostes, de les quals no se n’espera una gran quantitat «perquè venim de molts debats on s’han tocat gairebé tots els temes».