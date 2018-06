Harvard Extension School presenta un reusenc com a ciutadà de la República de Catalunya

L'enginyer Bernat Ollé va rebre aquesta presentació durant el discurs de la seva graduació a Estats Units

L'enginyer reusenc, Bernat Ollé, va ser presentat per fer un discurs de graduació a la Harvard Extension School com a ciutadà de la República de Catalunya. Ollé, que és cofundador i cap executiu de l'empresa Vedanta Biosciences a Estats Units, va pujar a l'escenari amb un llaç groc a la seva toga. A través del seu compte de Twitter, el reusenc s'ha mostrat orgullós davant la seva presentació.El reusenc és enginyer químic per la Universitat Rovira i Virgili i doctor en Enginyeria i MBA pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). L'investigador, que centra la seva tasca en el camp de les ciències de la salut, ha creat diferents start-ups de biotecnologia. Ollé va rebre el Premi FPdGi Empresa el 2015.Ollé i l'investigador francès Romain Quidant van renunciar a través d'una carta, a finals del 2017, als Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) per l'actitud que ha tingut el monarca Felip VI en el conflicte entre Catalunya i Espanya. Els dos guardonats van retornar l'import dels premis -10.000 euros- i les escultures amb què la FPdGi els va distingir.