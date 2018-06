Gas Natural ha notificat en el darrer any i mig més de 2.100 talls

La companyia, immersa en un litigi amb la Generalitat després de ser sancionada per la mort a Reus, manté que compleix la llei

Actualitzada 06/06/2018 a les 19:52

Uns fets «molt greus»

Entre l’1 de gener del 2017 i mitjans del passat més de maig, Gas Natural ha notificat a l’Ajuntament de Reus, abans d’executar-los, prop de 2.130 possibles talls al subministrament energètic. En detall, segons xifres facilitades per la pròpia companyia, se’n van comunicar uns 1.500 al llarg de l’any passat i exactament 628 durant els primers cinc mesos i mig del 2018. Fonts de l’empresa consultades pel Diari Més mantenen que Gas Natural compleix estrictament amb els protocols marcats per llei. Un extrem, aquest, que confirmen fonts municipals pel que fa a les notificacions, les quals sí que estan arribant ara, apunten.El tràmit resulta rellevant perquè la detecció, per part de Serveis Socials, d’una situació de vulnerabilitat a alguna de les llars on hi ha contracte i que la subministradora preveu desconnectar evita que aquesta pugui acabar fent-ho. I per la gravetat i repercussió del cas de la dona de 81 anys que va morir en un incendi a casa seva, al carrer Santa Anna, provocat per les espelmes amb què s’il·luminava després que Gas Natural li retirés l’electricitat. La dona havia deixat de pagar factures per valor d’uns 250 euros. L’Ajuntament ha mantingut en tot moment que el tall no es va notificar abans.Gas Natural té obert ara un litigi amb la Generalitat pel cas de Reus. A principis d’any, va presentar un recurs contenciós administratiu contra la sanció de 500.000 euros que el Departament d’Empresa i Coneixement va imposar-li, al juny del 2017, per la manera com va tallar la llum a la dona, «sense sol·licitar prèviament cap informe als serveis socials». Fonts del mateix Departament consultades confirmaven dimarts a aquest mitjà que el contenciós segueix el seu curs. El contenciós va posar-se en marxa arran que el conseller Santi Vila, abans de deixar el càrrec, com a màxima instància a l’òrgan que havia dictat la decisió inicial, «va determinar que no hi havia lloc al recurs de reposició» per la multa. Gas Natural va traslladar llavors a la Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).A partir d’aquí, la sala haurà de resoldre si és competent o no per abordar aquesta qüestió i, en cas afirmatiu, acabarà emetent sentència. Després, les parts haurien d’establir si l’accepten, i si el procediment es dóna per finalitzat o bé continua i passa a instàncies superiors. Des del Departament precisen que tot el procés «podria allargar-se força temps» perquè «encara es podrà recórrer».La xifra de 500.000 euros, i la mateixa sanció, venia donada pel fet que l’expedient de l’Agència Catalana del Consum considera una infracció greu el tall al subministrament sense haver demanat abans a l’Ajuntament de Reus un informe sobre la situació de la dona, que va morir al novembre del 2016, «per tal de determinar si la persona o la unitat familiar es trobava en una de les situacions de risc d’exclusió residencial». La qualificació, pel que fa als fets, de greus, l’Agència del Consum va elevar-la a «molt greu» perquè interpretava que aquests van produir «alarma».