Antonio Orozco i Rodrigo Leão actuaran al Teatre Fortuny

Amb motiu de la Ciutat de la Música 2018 el teatre aposta pels concerts en la pròxima temporada, que portarà la comèdia del Tricicle i Joan Pera i les propostes teatrals 'Èdip' i 'Humans' d'Stephen Karam

Actualitzada 07/06/2018 a les 12:54

Els cantants Antonio Orozco i Rodrigo Leão són els plats forts de la nova temporada del Teatre de Fortuny. Orozco iniciarà a Reus la seva segona gira de concerts per presentar el seu darrer disc, amb un centenar d'actuacions previstes arreu de l'estat espanyol. En el quart trimestre, el Fortuny vol apostar de forma decidida per la música, coincidint que la capital de Baix Camp es troba immersa en l'esdeveniment Ciutat de la Música 2018. A part d'aquesta atenció especial a la música, la programació també inclou reconegudes propostes teatrals. El Tricicle i els seus 'Hits', Joan Pera a 'El fantasma de Canterville', l''Èdip' de Sòfocles, encarnat per Julio Manrique, 'Faust' de Goethe, 'La mort a Venècia' amb Enric Majó, i 'Humans' d'Stephen Karam, que es veurà al Grec, són algunes de les 14 propostes del nou cartell. Formacions joves com Els Amics de les Arts i Maria Arnal i Marcel Bagés, òpera, dansa i un espectacle familiar completen el repertori.