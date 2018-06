Un 75% dels empresaris creuen que l'Aeroport de Reus és poc competitiu

L'article 155 hauria influït en millorar la percepció de la situació econòmica entre les empreses consultades en l'últim Radar Cambra

06/06/2018

Un 75% dels empresaris del territori opinen que l'Aeroport de Reus és poc competitiu. Així es desprèn de l'últim Radar Cambra, una enquesta trimestral que es fa entre els empresaris adherits a la institució.L'estudi evidencia l'escàs rèdit que en treuen els empresaris de la infraestructura, sempre més lligada a l'ús turístic. Un 46% assegura que l'aeroport no té gens d'impacte en la seva empresa i l'ús que en fan és molt baix. Així, un 69% dels empresaris consultats afirmen que a la seva empresa no l'utilitza mai -els que en fan ús no arriben a representar el 30%, i la majoria, molt esporàdicament. La Cambra de Comerç de Reus, que també s'ha sorprès del poc coneixement dels empresaris sobre el projecte de la futura estació intermodal -un 21% reconeix no saber-ne res-, creu que la solució a l'aeroport passa per situar-se com la quarta pista del Prat. Aquest estudi estadístic, que avalua el primer trimestre d'enguany a partir d'enquestes a una cinquantena d'empreses del territori, també apunta que l'article 155 hauria «tranquil·litzat» l'empresariat i configurar una millor percepció de la situació econòmica actual i de futur.