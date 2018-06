La propietat de la Clínica accepta que el contracte amb el CMQ és nul

El pas permet reactivar la demanda de desnonament, presentada al juny del 2017 i que es trobava paralitzada per aquest punt

Actualitzada 06/06/2018 a les 09:03

Escurçar un litigi infinit

La propietat de la Clínica Fàbregas ha presentat, aquest dilluns 4 de juny, un escrit al Jutjat de Primera Instància 6 de Reus conforme accepta la pretensió, formulada pel CMQ, que el contracte que vinculava ambdues parts des de l’any 1998 i que permetia l’estada i activitat d’aquest a l’edifici del carrer Gaudí és nul. Segons ha pogut saber el Diari Més, el pas, pendent només que el jutge en doni compte en forma de sentència, deixa resolta la demanda que havia impulsat el CMQ pocs dies abans que la Clínica en formalitzés la que reclama el desnonament del centre. Aquesta última, que es trobava aturada per tocar el mateix àmbit però tenir data posterior a la de la nul·litat del contracte, podrà reactivar-se ara.La Clínica va notificar al CMQ, al juny del 2016, l’extinció del contracte de lloguer entre ambdues parts mitjançant un burofax. Al juny del 2017, quan havia de vèncer el termini per desallotjar les instal·lacions on encara opera, el CMQ va presentar una demanda de nul·litat contractual que va paralitzar les accions iniciades per la Clínica Fàbregas per desnonar-lo.En el detall de la demanda de nul·litat contractual, el CMQ al·legava no reconèixer un acord signat al juny de l’any 1998 entre Hospital Sant Joan, Sagessa i el mateix CMQ –llavors encara en procés de creació–, i que va desembocar en contracte al setembre del 1998, un cop el CMQ havia estat ja constituït. L’acord establia, segons ha pogut conèixer aquest rotatiu, un període màxim d’estada al número 26 del carrer Gaudí de 30 anys. I també establia la possibilitat, vàlida i igual per a ambdues parts, de finalitzar la relació abans d’aquest termini, sempre que es notifiqués a l’altre amb un any d’antelació.La propietat de la Clínica no estaria percebent cap quantitat pel lloguer des del juny del 2017, i el CMQ mantindria la voluntat de no permetre l’entrada de la mateixa a l’edifici, que ara passarà a estar ocupat sense contracte. De fet, a mitjans del mes de març, el jutge va acceptar un recurs de reposició interposat per la Clínica Fàbregas i va considerar fora de llei el dipòsit que el CMQ realitzava al mateix jutjat des de finals del 2017 en concepte de lloguer de l’immoble. Per això, va tornar al CMQ els prop de 240.000 euros consignats com a quotes d’arrendament en un pas que limitarà la capacitat del centre a l’hora de recórrer en el procés de desnonament.L’objectiu de la propietat a l’hora d’acceptar la nul·litat contractual amb el CMQ és escurçar el rosari de tràmits de què s’està carregant el litigi entre ambdues parts i que podria acabar amb el trasllat del CMQ a dependències de l’antic hospital, sobre les quals en breu començaran les obres de reforma, abans que hi hagi sentència sobre el desnonament. Amb tot, el CMQ guanya temps per consumar un canvi de seu, que possiblement acabi anant tard respecte al calendari inicial. Amb aquest nou moviment, la propietat buscaria, així, acabar amb l’actual situació i amb els perjudicis que de tot plegat es desprenen, i fer-ho d’una manera cordial si fos viable.El judici per la demanda de nul·litat contractual estava programat per al proper 9 d’octubre. Una data, aquesta, les previsions marcades pel CMQ preveien el tram final per la sortida. I que dóna mostra de fins a on es podria dilatar el litigi. Fonts del CMQ apuntaven, a mitjans del mes de maig, que «en aquest moment s’està acabant el procés de licitació» sobre el projecte de l’antic hospital i que «un cop finalitzi el procés, el ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar el finançament del projecte i aleshores ja s’adjudicarà l’obra». «Les obres poden començar cap a finals de juny», concloïen llavors les mateixes fonts. Dues empreses van presentar-se al procés de licitació.La documentació del projecte detalla que l’edifici disposarà de 5 portes d’accés i comptarà amb una àrea de consultes externes per a l’atenció ambulatòria i que acollirà sales d’espera, consultoris multifuncionals, accessoris antivandàlics en l’atenció al públic i despatxos. El contracte d’arrendament necessari per al trasllat de l’activitat del CMQ a l’antic hospital preveu que el CMQ podrà fer-se càrrec de la rehabilitació de la seva futura seu en lloc d’abonar un lloguer per instal·lar-s’hi.