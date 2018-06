La plaça Mercadal acollirà la setena edició de la Vermutada de Reus

Vermuts Miró ha dedicat el seu vermut amb avellana a Jordi Boronat amb el nom de Jorbor

Actualitzada 06/06/2018 a les 15:33

Vermuter de l'Any

Vermut Jorbor

Els Amics del Vermut de Reus i comarca han preparat per aquest dissabte 9 de juny la setena edició de La Vermutada de Reus a la plaça del Mercadal. L'acte festiu, plenament consolidat, té com a objectiu la promoció d’aquest producte de la ciutat.L’acte d'aquest dissabte començarà a les 12 hores i està previst que s'allargui fins a les 14. En el decurs de la Vermutada es comptarà amb animació musical, que aquest any anirà a càrrec del grup La Piccola Orquestra, de la companyia Traüt espectacles.La imatge del cartell de la Vermutada 2018 Invisible Brossa és obra de l'artista Claire Jame Dupain, guanyadora de la segona edició del certamen Miró&Art, que organitza el Gremi de Galeries d'Art i Vermut Miró. En aquesta segona edició, els artistes participants havien d'inspirar-se en Joan Brossa (1919-1998), amb motiu de la celebració de l'Any Brossa el proper any 2019.Aquest any, els organitzadors del certamen realitzaran també una donació especial a una finalitat solidària. Si l'any 2016 es va realitzar una donació a l’AFANOC, l’Associació de Nens malalts de Càncer, i el 2017 a la Fundació Mossèn Frederic Bara de Reus, aquest any l'entitat beneficiària serà la Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.En el decurs de la Vermutada es lliurarà la distinció al Vermuter de l’Any al col·lectiu El Masclet, que reconeix la dedicació a l’hora de posar en valor l’essència del genuí aperitiu reusenc. El premi al Vermuter de l’Any l’atorga l’entitat Amics del Vermut amb la complicitat dels representants de Vermuts Miró, Reus Promoció i la Cambra de Comerç de Reus que formen part del jurat del guardó.Vermuts Miró, per la seva banda, ha anomenat el seu vermut formulat amb avellana Jorbor per homenatjar a recordant a l’actor i col·leccionista Jordi Boronat, recentment desaparegut. Vinculat al Bravium Teatre, Boronat va ser un dels referents de l’escena local gràcies a la seva extraordinària vis còmica i a la seva capacitat camaleònica per representar tota mena de personatges.El Vermut Jorbor es presentarà en ampolles de 187 ml amb una etiqueta dissenyada per Sergi Herrera d'Estudi Ovni Comunicació i amb fotografia de Bartolomé Pluma. La recaptació per la venda del Jorbor, que es despatxarà a dos euros la unitat, també es destinarà a la causa solidària i es sumarà a la recaptació econòmica de la Vermutada.