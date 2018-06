Desmantellada una plantació 'indoor' de marihuana amb més de 400 plantes a Reus

La troballa es va produir en l’operatiu de dilluns contra les connexions il·legals a les xarxes de subministrament

Mig centenar de connexions il·legals neutralitzades

El dispositiu conjunt entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Reus per combatre la defraudació de fluid elèctric i aigua en diversos habitatges de la ciutat ha permès desmantellar una plantació interior de marihuana, de conreu intensiu, amb 407 plantes d’una alçada aproximada de mig metre. L’habitatge, ubicat al carrer de la Mare de Déu del Saliente, disposava de cartells anunciant que es llogava i presentava signes d’estar deshabitat. Les mesures realitzades in situ pels operaris de la llum van marcar xifres superiors a 100 Ampers de consum, una dada inversemblant en tractar-se d’un simple habitatge comú. El jutjat d’instrucció número 4 de Reus va autoritzar la corresponent entrada i perquisició judicial a la casa.L’interior de l’habitatge s’havia modificat totalment amb separacions d’obra que el dividien en dues zones d’uns 30 metres quadrats cadascuna. Cada zona disposava d’un avançat sistema d’enllumenat artificial, ventilació i climatització característic d’aquest tipus de plantacions de conreu intensiu. Les sortides d’aire, degudament filtrat per evitar olors delatants, i tot el sistema de transformació elèctrica, estaven camuflades al pati exterior de l’habitatge.A banda de les plantes comissades, també es van intervenir 45 transformadors de llum, 45 làmpades al·lògenes, sis aparells d’aire condicionat, dos filtres d’aire de carbó activat i 25 litres de productes fertilitzants.El dispositiu policial de dilluns tenia com a objectiu donar cobertura als operaris de les companyies subministradores, que van tallar 47 connexions il·legals a la xarxa elèctrica i tres a la d'aigua potable. En total es van revisar 104 habitatges de quatre carrers a la zona de Mas Abelló.La Guàrdia Urbana de Reus va obrir diligències per la via penal per les connexions il·legals a les xarxes. Els agents també van identificar els ocupants dels habitatges i van requisar el material elèctric per efectuar-les.