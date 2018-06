Aterra a Reus un avió després de detectar una avaria en vol

L’aparell d'EasyJet, que cobria la ruta Londres Gatwick-Barcelona, s’ha desviat en descobrir-se un problema al sistema de flaps durant l’aproximació a El Prat

Actualitzada 06/06/2018 a les 14:06

Un vol operat per la companyia EasyJet i que cobria la ruta Londres Gatwick-Barcelona ha hagut d’aterrar a l’Aeroport de Reus, aquest migdia, per demanar assistència tècnica després que la tripulació detectés una avaria al sistema de flaps. Els flaps són dispositius instal·lats a les ales dels avions i que es despleguen per aportar-hi estabilitat en determinats moments del trajecte. L’avaria es va detectar mentre es duien a terme maniobres d’aproximació a El Prat.Segons ha pogut saber el Diari Més, l’avió s’ha desviat a Reus cap a un quart de dues del migdia. Ha sol·licitat aterratge i l’Aeroport ha mobilitzat bombers propis, activant el protocol que s’aplica en aquests casos i que vol prevenir incendis. El vol ha aterrat amb total normalitat. El passatge ha estat desembarcat i ha continuat el recorregut cap a Barcelona per carretera, en autobús, sense incidències.Els flaps resulten importants per alentir la velocitat dels avions en el moment de consumar l’aterratge. No comptar-hi suposa entrar a una major velocitat a la pista i necessitar més metres per aterrar. I pot provocar un sobreescalfament del sistema de frenat, motiu pel qual és habitual la presència de bombers quan es dóna un avís d’aquest tipus. La pista de Reus fa prop de 2,5 quilòmetres més un espai afegit que no està habilitat.El vol d’EasyJet és un Airbus A320-214, amb capacitat per a prop de 200 passatgers. Cap d’ells va patir conseqüències per l’aterratge, que va produir-se amb normalitat dins de les circumstàncies. L’avió havia d’oferir, després del pas per Barcelona, una ruta en direcció a París que tenia l’hora de sortida prevista per al punt de les quatre de la tarda. L’avió rebrà assistència a Reus abans de realitzar nous moviments.