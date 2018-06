USITAC vol redistribuir l'atenció a l'usuari del CAP Sant Pere

El sindicat trasllada el punt als grups municipals

Actualitzada 04/06/2018 a les 21:11

Cercar suports

Una setmana després que s’incorporessin 4 nous treballadors a la gestió de cues del CAP Sant Pere, arran de la denúncia d’USITAC per les demores i la confusió que generava el recentment implantat sistema de taulell únic al centre, el sindicat reclama que el model es reformuli mentre no s’executa el projecte que ha de remodelar l’entrada a l’edifici. En detall, USITAC planteja una nova distribució del personal: 1 treballador a un punt d’informació situat a la planta baixa, 3 empleats més a la segona planta i 2 a la tercera que donin hora i atenguin els pacients. D’aquesta manera, apunten des del sindicat, «s’aconseguiria de forma donar un millor servei, perquè les esperes hi són encara». Amb tot, valora USITAC, l’aportació d’aquests nous 4 empleats que s’han sumat a la gestió de cues està «anant bé».De fet, les obres previstes a l’entrada del CAP Sant Pere i que volen reordenar la recepció dels usuaris «ja faran que hàgim de pujar a les plantes, com a mínim temporalment», precisen des d’USITAC, per acabar de desplegar en millors condicions el taulell únic un cop la recepció hagi quedat completament adaptada. «Si ho haurem de fer llavors, per què no fer-ho ara que el lloc no està adaptat?», es pregunten. USITAC va realitzar fa alguns dies una enquesta amb la participació de 660 usuaris del CAP Sant Pere, 520 dels quals «van dir que no estaven d’acord amb el funcionament del taulell únic». Ara, en fa una a la plantilla del CAP Sant Pere per preguntar la seva opinió sobre la iniciativa que van emprendre. El sindicat aclareix que «mai no hem posat en entredit el paper dels treballadors, sinó que criticàvem un sistema que no funciona tot i la bona feina que el personal fa».USITAC s’ha posat en marxa per demanar una reunió a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Reus on poder tractar «el suport per millorar la situació del CAP Sant Pere». La responsable d’atenció a l’usuari de l’atenció primària de l’ICS al Camp de Tarragona, Angelina Cortés, explicava a aquest mitjà fa alguns dies que la idea del taulell únic «era que, en un sol punt de contacte, l’usuari disposés de tota la informació» i que «de moment, és possible que hi hagi una mica d’incomoditat perquè el taulell no està del tot adaptat». La responsable d’atenció a l’usuari precisava llavors que «totes les incidències que detectem serviran per reformular el sistema», i recordava que «el projecte s’ha d’avaluar». La planta baixa del CAP té ara un TSO.