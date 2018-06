Reus impulsa una visita guiada pel modernisme de la ciutat

Es podrà fer cada dissabte del mes i caldrà reserva prèvia

Actualitzada 05/06/2018 a les 16:19

Casa Navàs

Reus Promoció ha impulsat la Ruta del Modernisme Reus 1900, que des de fa uns anys només es podia fer de forma lliura. A partir del 9 de juny, cada dissabte els ciutadans i visitants podràn fer una visita de forma guiada i dinamitzada.Aquesta és una visita pensada per descobrir Reus seguint el fil conductor del modernisme, que és segurament el seu patrimoni més conegut, i conèixer-la a través de les obres i els personatges que van configurar Reus com a ciutat modernista. Entre aquests noms propis, i en la celebració de l'Any Caselles, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, en destaca d’una manera molt especial aquest arquitecte, que es posa en valor a la nova ruta, juntament amb els grans noms vinculats a la història del modernisme de Reus, com Domènech i Montaner i Gaudí.El desenvolupament dels continguts de la Ruta del Modernisme Reus 1900 ha anat a càrrec de Còdol Educació, empresa reusenca que compta amb una llarga experiència en el món de la didàctica i la difusió del patrimoni, i que serà qui realitzarà les visites guiades cada setmana.La visita sortirà de l’escultura del gegant indi situat al costa del pavelló antituberculós del carrer Sant Joan, i seguirà el seu recorregut per aquest carrer per conèixer les cases Rull i Gasull, obres de Domènech i Montaner. Seguidament continuarà per l’avinguda Prat de la Riba per conèixer la història de les Escoles i continuarà pel carrer Llovera, la plaça Prim i el carrer Monterols per seguir descobrint els edificis modernistes més emblemàtics, per acabar a la plaça del Mercadal, davant de la casa Navàs.Durant l’itinerari no es visitaran els interiors dels edificis, però els visitants s’aproparan d’una forma molt amena i participativa a les obres modernistes més destacades de Reus, coneixent, mitjançant diferents recursos, la història i les anècdotes més destacades de l’època del Modernisme a la ciutat.Reus 1900 és una activitat concebuda principalment per a visitants individuals de proximitat, per a tots els públics, amb una especial atenció al públic familiar. Es realitzarà tots els dissabtes a dos quarts de dotze i tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja. Per fer-la és imprescindible realitzar reserva prèvia a l’Oficina de Turisme del Gaudí Centre o trucant al telèfon 977 010 670.Els preus de la Ruta del Modernisme són de vuit euros; set euros per als majors de 65 anys i nens de 9 a 15 anys; i gratuït per als infants de 0 a 8 anys.L'edifici de la casa Navàs ha ampliat considerablement els seus horaris de visita. Per això, de l'1 de juny al 30 de setembre es podrà visitar de dilluns a dissabtes d'11 a 13 hores i de 17 a 19 hores. Mentre que els diumenges i festius es podrà fer en horari d'11 a 13 hores.L'entrada general té un cost de deu euros; vuit per als majors de 65 anys i per als nens de 6 a 15; mentre que serà gratuïta per als infants de 0 a 5 anys.