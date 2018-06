Rehabiliten la casa esfondrada al carrer Monterols

Els obrers, els mateixos que treballaven a l'edifici però que no hi eren quan la biga va cedir, expliquen que han «tornat a néixer»

Actualitzada 05/06/2018 a les 19:16

Operaris han començat a treballar a l’edifici que, a finals d’abril, va esfondrar-se sense deixar ferits al número 30 del cèntric carrer Monterols de Reus. L’empresa és la mateixa que hi feia obres abans que la casa anés a terra, i comença de nou ara a executar el projecte que ja estava materialitzant llavors. El bloc havia estat desenrunat, i la façana apuntalada, els dies posteriors a l’esfondrament. Alguns dels treballadors, que just no estaven a l’edifici al moment dels fets, asseguraven avui, de tornada a l’interior del bloc, que «quan vam saber que havia caigut, i la sort que teníem de no ser-hi, vam tornar a néixer». El desencadenant de tot plegat «va ser una de les bigues del sostre, que es va desprendre». Les feines de rehabilitació de l’interior de l’immoble s’allargaran unes setmanes, però en cap cas produiran talls al carrer Monterols.D’altra banda, l’empresa d’enderrocs que, a l’abril, va encarregar-se del sanejament de l’edifici ensorrat, avançava durant aquells treballs que la façana del bloc no es tocarà per tres motius: no representa perill, no hi havia previst modificar-la durant la rehabilitació de l’immoble que es duia a terme per ubicar-hi després una botiga i l’edifici es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus, on figura com a Cal Codina. La tipologia original del número 30 del carrer Monterols és «residencial burgesa d’estil modernista», obra de Pau Monguió Segura i amb data del 1905. La parcel·la té una superfície de 264 metres quadrats i l’edifici, tal com figura a la fitxa del Pla on se l’identifica, està protegit amb el nivell C, el tercer de més restrictiu i que obliga al manteniment de les façanes i els elements que les consoliden.Aquesta, amb tot, no és l’única obra que es duu a terme ara al carrer Monterols, on s’han acumulat aquests dies diverses bastides des d’on treballadors enllesteixen la posada a punt de diferents locals comercials.